Legenda Zeman: o Stramaccionim a Spartě či svých tvrdých trénincích

Trenér českého původu Zdeněk Zeman opět budí na Apeninském poloostrově značnou pozornost. V prvním kole nového ročníku druhé italské ligy totiž na lavičce Pescary přivítá Foggii, kterou před léty zázračně dovedl do Serie A. Do toho nadále pečlivě sleduje českou nejvyšší soutěž a upozorňuje, že kouči Andreovi Stramaccionimu k angažmá ve Spartě nepomáhal.

Bude to nejsledovanější zápas úvodní kapitoly Serie B – Pescara - Foggia. Proč? Je to jednoduché. Legendární trenér Zdeněk Zeman nejdříve stvořil zázrak ve Foggii, poté pohádkový příběh napsal v Pescaře. Teď souboj těchto dvou klubů otevře novou sezonu italské soutěže číslo dvě. Co na to Zeman? Zůstává tradičně nad věcí.

„Musíme se snažit vyhrávat a zároveň na sebe v lize upozornit, být jedineční, být prostě vidět. Složení týmu není ideální. Rozhodovat bude týmové pojetí, ne individuality,“ říká trenérský doyen, který seděl i na lavičkách gigantů AS a Lazia Řím, respektive Neapole.

Připomeňme si ve stručnosti, proč se stal ve Foggii a poté v Pescaře bohem. První adresu vytáhl před sedmadvaceti lety do první ligy a tři roky v ní řádil revolučním útočným fotbalem. Outsider s malým rozpočtem porážel Juventus, oba milánské velkokluby nebo AS Řím.

Zdeněk Zeman v dobách působení ve Foggii • Foto Archiv Sport

V Pescaře Zeman předvedl podobnou senzační ofenzivní jízdu. V sezoně 2011/12 do ní napumpoval útočný uragán, který smetl konkurenci devadesáti góly a vyhrál Serii B.

Navíc z obou Zemanových úspěšných štací vylétli do evropských top klubů zajímaví mladí dravci. Ve Foggii udělal hvězdy ze Signoriho, Rambaudiho, Baiana či Petresca. V Pescaře pod jeho pevnou rukou vyrostli ve velké hráče Insigne, Verratti, Immobile.

Buďte jistí, že teď se tahle linka zase rozroste. Zeman si totiž nadále jede to své. Staví hlavně na mladých fotbalistech, kteří se chtějí zlepšovat. V létě s nimi opět nabíral silu na vysokých betonových schodech stadionu, piloval s nimi útočné kombinace v rozestavení 4-3-3 a budoval týmový duch. Přirovnání ke galejím však s úsměvem odmítá.

„Že moje tréninky jsou tvrdé? To jsou pohádky. Za prvé po mojí přípravě nikdy žádný hráč neumřel a za druhé v jiných sportech se trénuje víc než ve fotbale,“ glosuje to se svým typickým suchým humorem a dodává: „Podle mě fotbal musí být jednoduchý. Musíme dostat soupeře pod tlak, a když máme míč, musíme útočit a snažit se dát gól."

Pescara má pod jeho velením za sebou dvě čerstvé výhry v Italském poháru (Triestina, Brescia). „Ty dva postupy nic neznamenají, to se tak někdy stane. Věřím, že toho v sezoně ukážeme mnohem víc,“ zdůrazňuje. Co přesně? „Chci hráče něco naučit. Samozřejmě především fotbalově, ale důležitá je i výchova mimo hřiště. Pak chci nabídnout hezký zajímavý fotbal a pobavit fanoušky, kteří přijdou na stadion, protože ti chtějí něco zažít. A to je všechno. Když totiž splníte současně tyhle věci, potom můžete dosáhnout ještě jedno: vyhrát!"

Zeman na dálku stále pozoruje dění v české lize, v níž nyní působí i jeho blízký známý Andrea Stramaccioni. Odmítá však, že by ho na Letnou postrčil.

„Slyšel jsem z několika stran, že prý jsem ho doporučil do Sparty, ale není to tak. Byl to výběr klubu a rozhodnutí Stramaccioniho,“ podotýká Zeman. „O tom, že půjde Andrea trénovat Spartu, jsem předem nevěděl, i když jsme se dost osobně vídali. V minulosti se chodil dívat na moje tréninky a hodně jsme spolu o fotbale mluvili.“

Teď však veškeré Zemanovy myšlenky míří k nedělní premiéře. Odpíchne se v duelu s Foggií k další zázračné jízdě?