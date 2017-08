Schicka laká do Říma i Totti. Na tahu je Sampdoria, říká ředitel

Blížíme se do finále? Příběh Patrika Schicka nabírá s koncem letních prázdnin na obrátkách. Podle vyjádření sportovního ředitele AS Řím momentálně leží míč na straně českého útočníka a Sampdorie. „Podali jsme na něj velmi zajímavou nabídku a čekáme, jak se k ní postaví,“ uvedl před sobotním zápasem s Interem Monchi.

Jeden den přestupoval do Interu, druhý den do Neapole a třetí zase jinam. Kolem budoucnosti Patrika Schicka bylo v posledních týdnech velmi rušno.

Italská média se předháněla v tom, kdo český talent získá. Inter již veřejně z dostihů vycouval. Zájem Neapole opadl. Z klubů, které jsou ochotné dál jednat, zůstaly AS Řím a Juventus. A právě sportovní ředitel AS Monchi v sobotu o případném transferu na trase Janov – Řím veřejně promluvil.

„Chce ho několik týmů, ale my jsme nyní ve fázi čekání. Sampdorii jsme nabídli velmi zajímavou nabídku a uvidíme, jaká přijde reakce. Nemohou ji jen tak přejít, musí od obou stran přijít odpověď, uvedl bývalý člen sportovního managementu španělské Sevilly.

Před pár dny se navíc do jednání vložila i samotná legenda „Vlků" Francesco Totti, který po ukončení aktivní kariéry pracuje v managementu AS. Schickovi měl bývalý italský reprezentant napsat sms zprávu. Co v ní bylo však tají.

„Chtěl jsem mu jen poradit,“ prozradil ve studiu italské televize a dodal, že mu český útočník odpověděl. „Ale moc jsem tomu nerozuměl, protože to bylo napsané anglicky,“ dodal se smíchem.

Že se blíží k dohodě a Schickově konci v Sampdorii svědčí i to, že hráč bydlí v Janově v hotelu, nikoliv ve vlastním bytě. Z Itálie jdou navíc zprávy, že nefiguruje v nominaci na nedělní zápas proti Fiorentině.