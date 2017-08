Barák si poprvé zahrál v Itálii, Jankto nahrával, ale Udine padlo

Fotbalisté Interu Milán otočili šlágr druhého kola italské ligy na hřišti vicemistra AS Řím a díky dvěma gólům Maura Icardiho zvítězili 3:1. Zápas byl speciální pro trenéra vítězů Luciana Spallettiho, který do Interu přišel právě z AS Řím. Juventus Turín musel také stahovat manko, na hřišti FC Janov ale nakonec zvítězil 4:2. Třiadvacetiletý Argentinec Paulo Dybala zaznamenal hattrick a ve dvou zápasech sezony Serie A dal už čtyři góly. Prvních 34 minut v dresu Udine odehrál Antonín Barák, porážku 2:3 ale neodvrátil, Jakub Jankto asistoval u první branky.