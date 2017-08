Džeko i bývalý talent AC Milán. S kým se bude Schick prát v Římě o místo?

Podívejte se na konkurenty Patrika Schicka v AS Řím • FOTO: koláž iSport.cz

Již během úterý stvrdí ústní dohodu podpisem smlouvy na pět let a díky přestupové částce 38 milionů eur se stane nejdražší posilou v historii AS Řím. Český útočník Patrik Schick je připraven navléci žlutočervený dres a sázet jedenu branku za druhou. Nejdříve se však čerstvá akvizice ze Sampdorie Janov musí prosadit do základní sestavy. Kdo mu bude v kádru AS konkurovat?