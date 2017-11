Němci umírají smíchy: Brankář Mainzu ztratil míč a kopal do puntíku

Často jsou nazývání jako třetí stopeři. Kromě chytání musí fotbaloví brankáři umět skvělé rozehrávat nohama a pomáhat s rozehrávkou svému týmu. Při jedné takové akci pořádně zatrnulo brankáři bundesligového Mainzu.

Na půdě Gladbachu jeho tým vedl 1:0 a kontroloval hru. Mladému brankáři přišla zpětná přihrávka od spoluhráče, míč si zastavil, udělal krok dozadu a už s hlavou nahoře koukal, kam jej opět pošle. Jenže mezitím mu balon utekl od nohy, a místo aby jej odehrál pryč, kopal do prázdna nad penaltovým puntíkem.

„Chtěl jsem rozehrát na spoluhráče a periferně viděl na hřišti něco bílého, myslel jsem si, že je to balon. Ale nebyl, byl to penaltový puntík. Poznal jsem to, když jsem chtěl kopnout do balonu, ale necítil jsem ho. Až pak mi došlo, že míč je někde jinde,“ vysvětlil po Zentner po utkání.

Záběry s jeho kiksem okamžitě obletěly sociální sítě a staly se terčem vtipů mnoha fanoušků. I němečtí komentátoři se mohli potrhnout smíchy.

Naštěstí si však 23letý brankář rychle uvědomil, že míč má za sebou a nedovolil dotírajícímu Larsi Stindlovi skórovat. Celou akci ukončila pohotová reakce jednoho z obránců, který míč odkopl nekompromisně do zámezí.

Zápas nakonec skončil remízou 1:1, když brankáře Mainzu překonal ve druhém poločase obránce domácích Jannik Vestergaard.

