V Německu padl šéf videosudích. Po zimě video v lize skončí, odhadl kouč

Desítky milionů korun. Na tolik přijde český fotbal zavedení videa do rozhodování ligových zápasů. • LFA

Liga nasadí vyhlíženou novinku pravděpodobně od jara do jednoho až tří zápasů každého kola. • LFA

Kdy už to bude? Zásadní otázka těch, kteří se nemohou dočkat videorozhodčího v českém fotbale, po neuznaném gólu v derby ještě zesílila. • LFA

Videorozhodčí ve fotbale přináší zásadní pokrok při posuzování sporných momentů. V bundeslize se však důvěra v moderní technologii otřásá v základech už během první sezony, kdy začala být v nejvyšší německé soutěži používána. Šéf celého projektu Hellmut Krug musel skončit kvůli podezřením, že do řízení zápasů zasahoval z centrály v Kolíně nad Rýnem.

Měl to být revoluční projekt, který ve fotbale pomůže snížit počet přehmatů. Jenže v Německu projekt videorozhodčích hned narazil.

Deník Bild přišel s obviněním, že Krug dvakrát zasáhl při utkání 10. kola mezi Schalke a Wolfsburgem (1:1) do utkání ve prospěch týmu z Gelsenkirchenu, kterému údajně fandí.

V prvním poločase se Schalke dostalo do vedení poté, co s pomocí videorozhodčího byla nařízena penalta za faul Guilavoguiho. Naopak v závěru druhého poločasu prošla bez povšimnutí Kehrerova ruka ve vápně Schalke, po níž se také měla kopat penalta.

1080p 720p 360p REKLAMA SESTŘIH: Schalke - Wolfsburg 1:1. Origi vystřelil hostům remízu v nastavení • VIDEO Bundesliga

Jen to zapadlo do všeobecné nedůvěřivé nálady. Německá média přišla totiž s tvrzením, že videorozhodčí na stadionech dostali v půlce září tajné instrukce, že mají do zápasů zasahovat mnohem výrazněji a nikoliv pouze v případě jasně mylného verdiktu ve čtyřech stanovených případech – při gólech, penaltových situacích, zákrocích na červenou kartu a při špatně identifikaci hráče.

Jak se ukázalo, o nové strategii kluby neměly do konce října oficiálně ani ponětí. „Autorita rozhodčího na hřišti poklesla. Opravdu pomůže vašemu sebevědomí, když vám do ucha hovoří další sudí i v případě verdiktu, který vypadá 50 na 50?“ ptá se v komentáři Deutche Welle.

Na vedení Německého fotbalového svazu se nyní valí kritika. „Neměli byste rozhodčího přerušovat v jeho práci příliš často. Na konzultaci by mělo dojít jen v závažných chvílích,“ tvrdí nový trenér Bayernu Mnichov Jupp Heynckes.

Fanouškům také vadí, jak moc video zpomaluje hru. Při víkendové remíze 3:3 mezi Wolfsburgem a Herthou Berlín byly v prvním poločase domácím odvolány po kontrole u videa z Kolína nad Rýnem dva góly, což diváky na zaplněných tribunách pořádně popudilo.

1080p 720p 360p REKLAMA SESTŘIH: Wolfsburg - Hertha 3:3. Domácí remizovali posedmé v řadě • VIDEO Bundesliga

Trenér Mönchendgladbachu Dieter Hecking je přesvědčený, že se brzy bude v bundeslize rozhodovat zase bez asistence videa. „Nesmíte fotbal moc ředit. Je to dobrá technologie, ale odhaduji, že po zimní přestávce bude video uloženo k ledu.“

Jak důvěru ve video znovu obnovit? Bývalý německý reprezentant Stefan Effenberg navrhuje podobný model jako v soutěži amerického fotbalu NFL, kdy každý verdikt vysvětluje rozhodčí přímo divákům. „Zabere to jen pět vteřin a během nich uklidníte 70 tisíc lidí.“

Také šéf německého fotbalu Reinhard Grindel je dál přesvědčený, že video přinese fotbalu v budoucnu prospěch. „V ten projekt stále věřím, jen je potřeba si vyjasnit role jednotlivých aktérů a držet se jich.“

Šéf českých sudích M. Listkiewicz o použití videa „V Polsku mají víc problémů, než bylo bez videorozhodčích. Je spousta diskuzí, proč se analyzovali zrovna tyto situace a ne jiné. Potřebujeme čas, abychom na to lidi připravili. V Česku máme už kolem sedmi, osmi profesionálně připravených rozhodčích, ale potřebuje jich mít dvanáct, abychom mohli naplno spustit tento projekt. Nicméně ještě na podzim ho chceme v lize použít, ale ještě nevíme, v jakém utkání. Je to jako s mladým rozhodčím. Když ho poprvé nominujete k zápasu v lize, vyberete nějaký lehčí zápas, jako když hraje třeba sedmý tým s devátým.“