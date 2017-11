Kdo nakopne Dortmund? Kouč chce vyloupit zázračné mladíky z Ajaxu

Borussia Dortmund v úvodu nové sezony vévodila německé bundeslize, ale nyní již čtyři zápasy v řadě nevyhrála a na vedoucí Bayern rázem ztrácí šest bodů. Změnit to mají nové posily, které po vedení požaduje trenér Peter Bosz. A brát chce především z dobře známého prostředí: hned dva hráči by měli přijít z jeho předchozího působiště v Ajaxu Amsterdam.

Dortmundský sportovní ředitel Michael Zorc obdržel od trenéra Bosze seznam hráčů, kteří by v zimní pauze měli posílit momentálně se trápící Borussii. A jedná se především o hráče do defenzivy, kde má vestfálský tým po odchodu Matse Hummelse dlouhodobé problémy.

První z posil by měl být kamerunský brankář André Onana. Jednadvacetiletá naděje Ajaxu prošla akademií Barcelony a dosud nejvíce o sobě dala vědět při loňském tažení Ajaxu až do finále Evropské ligy. Cena by se měla pohybovat okolo deseti mlionů eur. Přestože často kritizovaný Roman Bürki teprve nedávno s Dortmundem podepsal nový kontrakt, posílení postu brankáře by mělo být prioritou.

Dalším v pořadí se má stát teprve osmnáctiletý stoper Matthijs De Ligt. Hráč, který je považován za jednoho z největších talentů nizozemského fotbalu posledních let, již v minulé sezoně nastupoval za A tým Ajaxu a stejně jako Onana zažil úspěšné působení v Evropské lize. Dá se očekávat, že cena bude hodně vysoká. Například jednadvacetiletý stoper Davinson Sánchez před sezonou odešel z Amsterdamu do Tottenhamu za neuvěřitelných 40 milionů eur! Přesto i na pozici stopera potřebuje Borussia posílit, stabilní výkony podává jen Sokratis Papastathopoulos.

Posledním z vyhlédnutých hráčů by měl být třiadvacetiletý německý univerzál Emre Can, nastupující převážně jako střední nebo defenzivní záložník. Hráč Liverpoolu, který už stihl nastoupit téměř ke stovce zápasů a vstřelit sedm branek v anglické Premier League, by měl zvýšit už tak početnou konkurenci ve středové řadě. Can je však na rozdíl od spíše technicky laděných záložníků Borussie silovějším typem, který v týmu chybí. Jeho tržní cena přesahuje 20 milionů eur, ovšem smlouvu má v současném působišti pouze do konce této sezony.

V seznamu požadavků se prý naopak nevyskytuje žádný útočník. Na pozici hrotového útočníka bývá v Dortmundu jasnou volbou hvězdný Pierre-Emerick Aubameyang, jenže ten se už delší dobu netají s přáním přestoupit do většího klubu, vytouženou destinací je Real Madrid. Navíc byl v pátek z blíže nespecifikovaných důvodů vyřazen z kádru - i když zatím zřejmě pouze na zápas se Stuttgartem.

Kromě osmnáctiletého Isaka pak za Aubemeyanga neexistuje adekvátní náhrada. Pulisic, Yarmolenko, Schürrle i věčně zraněný Reus jsou mnohem více křídla, Phillip podhrotový hráč.