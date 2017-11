Vzpoura Schalke. V Dortmundu z 0:4 na 4:4? Nikdy bych nevěřil, řekl kouč

Pierre-Emerick Aubameyang chvíli poté, co dostal v utkání Dortmundu se Schalke červenou kartu • Reuters

Nejhorší noční můra, která se proměnila v nečekaně sladký konec. Tak by se dalo popsat sobotní vestfálské derby proti Dortmundu z pohledu fotbalistů Schalke. Celek z Gelsenkirchenu prohrával po pouhých 25 minutách už 0:4 a vyprodaný stadion hnal domácí za dalšími brankami. „Zdejší atmosféra za stavu 0:4, to bylo peklo,“ přiznal trenér Schalke Domenico Tedesco. Jeho tým přesto dokázal během druhého poločasu takřka zázračně vstřelit čtyři branky a v 94. minutě vyrovnat na konečných 4:4. „Jsem na tým opravdu pyšný,“ rozplýval se teprve dvaatřicetiletý kouč.

Začátek vestfalského derby ovládl Dortmund s naprostou dominancí. Už ve 12. minutě se trefil Pierre-Emerick Aubameyang, když se míč odrazil od jeho ruky do sítě. Rozhodčí gól přesto uznal a během následující čtvrthodiny stihli žlutočerní vstřelit další tři branky. „Dortmund nás v úvodní fázi přehrál. Z každé střely dal gól a hnal nás ke zdi. Nebylo lehké se z toho dostat,“ hlásil po utkání kouč Schalke Domenico Tedesco.

Ten sáhl do sestavy už ve 32. minutě, když vyměnil rovnou dvojici hráčů. Namísto útočníka Franco Di Santa a záložníka Westona McKennieho poslal do souboje středopolaře Leona Goretzku s teprve dvacetiletým ofenivním univerzálem Amine Haritou. „Borussia nás zaskočila základní sestavou, z jejich strany šlo o chytrý tah. Právě proto jsme naši sestavu brzy změnili,“ vysvětloval trenér Schalke své kroky.

Přes okamžité změny v sestavě šli fotbalisté celku z Gelsenkirchenu do šaten o poločase za hrozivého skóre 0:4. Jak vypadala situace v kabině? „Upřímně, nikdy bych nevěřil, že bychom si z tohoto derby mohli odvést bod,“ svěřil se kouč. „Vlastně jsem se už po pětadvaceti minutách ptal čtvrtého rozhodčího, jestli se dnes nemůže hrát jen 70 minut,“ pousmál se Tedesco.

Přesto se snažil tým do druhé poloviny namotivovat. „Do druhého poločasu jsme chtěli určit realistický cíl. Nemohli jsme říct, že tady chceme vyrovnat nebo dokonce vyhrát. Takže jsme si určili vyhrát druhou polovinu a ukázat charakter, abychom mohli jet domů s více či méně lepším pocitem. Tak zněl cíl,“ prozradil kouč.

A pouhých šest minut po přestávce se za Schalke trefil útočník Guido Burgstaller. V tu chvíli však ještě nikdo z trenérského štábu nepředpokládal žádný úspěch. „Za stavu 0:4 samozřejmě nevěříte. Úplně stejné to je při skóre 1:4,“ prohlásil Tedesco. Následně se kouči vrátil dobrý tah z prvního poločasu, když se trefil střídající Harit. „Za stavu 2:4 už pomalu začínáte přemýšlet, co může nastat,“ líčil kouč.

V 72. minutě se navíc po druhé žluté kartě nechal vyloučit střelec prvního gólu Dortmundu Aubameyang. A znovu u toho byl střídající Harit. Právě do něj totiž útočník Borussie ostře vrazil, aniž by zasáhl balon. Navzdory tomu se Aubameyanga vlastní kouč Peter Bosz zastal. „Chtěl pomoci týmu v defenzivě, ale do souboje šel příliš agresivně. Takové věci samozřejmě nemůžete dělat, ale snažil se pomoci,“ prohlásil na účet gabonského utočníka.

Mnohem hůře než vyloučení snášel Bosz hru svého týmu ve druhém poločase. „Už jsme ani nehráli fotbal, příliš rychle jsme ztráceli míče a nevyužívali jsme prostorů, které nám Schalke nabízelo,“ soptil po utkání.

Hrát o pět minut déle, ještě jsme brali vítězství

Tlak Schalke narůstal a těsně před koncem rozradostnil jeho příznivce útočník Daniel Caligiuri, když snížil na 3:4. Šance na bodový zisk okamžitě nabyla reálné obrysy. „V tu chvíli jsme už věřili všichni do posledního muže,“ prozradil kouč Tedesco.

A když stoper Naldo vyrovnal v 94. minutě, strhla se obrovská vlna euforie. „Jako první bych chtěl poděkovat stejně jako hráčům i fanouškům, kteří tým podporovali i za stavu 0:4,“ přiznal trenér. „Hráči ukázali charakter a patří jim obrovská pocta,“ rozplýval se.

Úcty se však stratég dočkal i od svých svěřenců, kteří jej vychválili za jeho přístup o poločase. „Zaslouží si obrovský kompliment,“ prohlásil záložník Leon Goretzka. „O poločase měl dvě možnosti, jak působit v kabině. Mohl ji rozkopat. Nebo nás zkusit pozvednout. Vybral si druhou možnost, Pokusil se nás dostat nahoru a vysvětlil, že se z první půle můžeme jen poučit,“ chválil svého trenéra.

„Každého z nás nabudil a výsledek byl vidět ve druhé půli,“ pokračoval. „Na konci jsme byli v obrovském rozletu. Kdybychom hráli o pět minut déle, možná bychom i vyhráli. Bylo to naprosto pohlcující. Na konci jsem přišel o hlasivky,“ prohlásil Goretzka o obrovské euforii, která se strhla po takřka zázračném vyrovnání, ve které o poločase nevěřil takřka nikdo.