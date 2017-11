Bayern už hledá kouče na další sezonu: Kývl by Löw na výzvu?

Platí za velké trenérské jméno. Už jedenáct let působí u německé reprezentace, nejprve dva roky coby pravá ruka Jürgena Klinsmanna, poté jako hlavní kouč. A je mimořádně úspěšný - ještě se nestalo, aby pod Löwovým vedením odjeli Němci z velkého turnaje bez medaile.

Pozice sedmapadesátiletého kouče je tak mimořádně silná a v Německu se shodují, že jen obrovské (a nepříliš pravděpodobné) fiasko na světovém šampionátu v Rusku by mohlo Löwa o místo u reprezentace připravit.

Loni v říjnu navíc prodloužil se svazem smlouvu až do roku 2020 a má se za to, že pokud bude chtít u mužstva pokračovat i nadále, vedení německého fotbalu mu v tom bránit nebude.

Teď se ale zkušenému trenérovi nabízí možnost posunout kariéru na jinou úroveň – dle informací deníku Bild má o Löwa zájem mnichovský Bayern, jenž shání trenéra na příští sezonu. Německý velkoklub v září odvolal Carla Ancelotttiho, jehož na lavičce nahradil oblíbenec místních fanoušků Jupp Heynckes. Angažmá staronového trenéra je ovšem jen záskokem do konce sezony, jak ostatně dvaasedmdesátiletý kouč v sobotu potvrdil.

Prezident mnichovského klubu Uli Hoeness dříve připustil možnost, že by zkušený trenér na lavičce Bayernu pokračoval i po této sezoně. To ale o víkendu Heynckes rázně popřel a ujistil fanoušky, že jeho čtvrté působení má u úřadujícího mistra jasně vymezený čas.

„Nevím, co Uliho k těm výrokům vedlo. Máme jasnou dohodu, dle které tu mám práci do konce června 2018. Kdokoliv to může komentovat, já ale nevím, co k tomu každý týden pořád říkat nového. Dohoda je jasná a na tom se nic nemění,“ uvedl Heynckess.

Lídr ligové tabulky tak shání nového kouče. Dlouhodobě Bayern poletuje okolo Juliana Nagelsmana, ne všichni v Mnichově jsou si ale jisti, že je mladý kouč Hoffenheimu už na náročnou misi připraven. Ve spekulacích zaznělo i jméno Thomase Tuchela, u bývalého lodivoda Dortmundu je ale na obtíž jeho poněkud konfliktní povaha, kvůli které ostatně skončil i v Borussii.

Nabízí se tedy jméno Joachima Löwa – úspěšný kouč, jenž navíc řadu z mnichovských opor důvěrně zná z reprezentace. Mezi stálé členy reprezentačního kádru patří stopeři Hummels, Boateng či Süle, univerzál Kimmich či útočník Thomas Müller.

Löw navíc na klubové úrovni nikdy netrénoval skutečně velký tým – jeho nejprestižnějšími štacemi před nástupem k německé reprezentaci bylo turecké Fenerbahce, VfB Stuttgart či Austria Vídeň. Angažmá v Bayernu by tak mohlo být pro populárního trenéra skutečnou výzvou.