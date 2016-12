Morávek pomohl obrat Dortmund. Tam se neboduje každý den, těší ho

Dýchá horský vzduch v rakouských Alpách na zasloužené dovolené a vychutnává si slastné pocity důležitého hráče. Záložník Jan Morávek se v německém Augsburgu vrátil po dlouhé době do základní sestavy. Vánoce si však užije v kruhu rodinném. „Doma na pražském blátě,“ těší se odchovanec Bohemians Praha na milované prostředí.

Statistici vám z remízy v Dortmundu uzmuli gólovou přihrávku s odůvodněním, že korejský spoluhráč Či Tong-Won skóroval po míči vyraženém brankářem domácích. Hodně vás to namíchlo?

(smích) „Já po tom nijak nebádal. V mých očích jsem na gól přihrál nebo ho aspoň připravil. To mi k dobrému pocitu stačí. Jsem rád, že jsem k remíze přispěl, tam se neboduje každý den.“

Pod trenérem Manuelem Baumem se daří, zvládli jste oba zápasy. Opravdu byla výměna nutná?

„Starší kluci oznámili vedení klubu, že jsou s trenérem Dirkem Schusterem nespokojení, že hrajeme hodně defenzivně. Výměna se vyplatila, mužstvo dostalo nový impuls. Baumovi patří velký dík za získané čtyři body. Super nálada. Uvidíme, jestli zůstane, nebo bude vedení hledat jiné řešení.“

Proč by mělo hledat, když všechno klape? Nebo Baum nemá požadovanou licenci?

„Tu má, v Německu by si nikdo nedovolil pověřit někoho bez příslušných papírů. Menší problém ale je, že zároveň zastává v Augsburgu funkci šéftrenéra mládeže a na ni se klade důraz. Fungovala pod ním velice dobře. Ale v lize se dařilo, kluci si Bauma pochvalují, má velkou šanci zůstat.“

Trenér Schuster býval útočník, jeho nástupce Baum naopak brankář. Jak si vysvětlujete, že kladli důraz na činnost, v níž ve sportovní kariéře nevynikali?

„Baum byl brankář? Fakt, to jsem nevěděl! Ale Schuster už na předchozím působišti v Darmstadtu zdůrazňoval hrát vzadu na nulu, po zisku balonu rychle od branky, nemazat se s tím. Je to přísné, ale mančaft pod ním nevěděl, co hrát. Baum nám v krátkosti narval do hlavy taktické věci, jak se posouvat, jak presovat. Nebojí se ofenzivy, ať hrajeme hodně nahoru. To vidí i vedení.“

Jak jste se cítil vy?

„Schuster nasazoval dva defenzivní halvy, moc šancí jsem nedostával. Doma si dokonce mysleli, že jsem zase zraněný. Já ovšem nepanikařil a snažil se odvádět dobrou práci na tréninku. S vědomím, že změna může přijít velmi rychle. To se potvrdilo. Proti Mönchengladbachu jsem se nechal vystřídat, protože jsem už šlapal vodu, ale trenér Baum chápal, že mi chybí herní praxe, a uklidňoval mě, že to bude pořád lepší. Myslím, že proti Dortmundu jsem také nepodal špatný výkon. Možná je škoda, že má liga přestávku, ale mám před sebou celou zimní přípravu a věřím, že to bude dobré.“

Nakoplo vás, že mají Bohemians Praha konečně vyřešený stadion?

„Pečlivě jsem všechno na internetu sledoval a jako velkého bohemáka mě to moc potěšilo. Kluci mají za sebou dobrý podzim, doufám, že na jaře na něj navážou a v klidu se zachrání.“