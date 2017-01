Hertha padla s Freiburgem. Bayern zdolal Brémy, Lipsko na něj ztrácí tři body

Fotbalisté Bayernu Mnichov zvítězili v 18. kole německé ligy na hřišti Brém 2:1 a po sedmé výhře v řadě zůstali v čele tabulky s tříbodovým náskokem před Lipskem. Druhý tým soutěže otočil zápas s Hoffenheimem, za který odehrál celé utkání Pavel Kadeřábek, a zvítězilo stejným poměrem. Hoffenheim tak poprvé v sezoně prohrál. Hertha Berlín s Vladimírem Daridou v sestavě prohrála 1:2 na hřišti Freiburgu a z posledních pěti zápasů získala jen tři body. Ve Freiburgu neuspěla už sedm let.

Domácí se dostali do vedení v 39. minutě, když se přesnou přízemní střelou k tyči prosadil Haberer. Dvaadvacetiletý záložník, který do týmu přestoupil v létě z Hoffenheimu, se v posledních šesti zápasech podílel na pěti gólech Freiburgu - tři vstřelil a na dva přihrál.

V 63. minutě mohl proti svému bývalému klubu vyrovnat Darida, jeho střelu k tyči ale vyrazil gólman Schwolow. Další góly padaly až v závěru a měli je na svědomí střídající hráči. Nejprve zvýšil náskok domácích Petersen, o minutu později se na druhé straně trefil Schieber.

Bayern porazil Brémy

V brance Brém chyběl Jaroslav Drobný, který dostal třízápasový distanc za faul na dortmundského Marca Reuse v minulém kole. V 19. minutě duelu s Bayernem navíc musel kvůli zranění opustit hřiště útočník Pizarro.

Po půlhodině hry favorit otevřel skóre, když se po Ribéryho přihrávce pěkně trefil Robben. V závěru poločasu zvýšil na 2:0 pro hosty z přímého kopu Alaba.

Werder se ale nevzdal. Krátce po změně stran snížil Kruse a ukončil 646 minut trvající čekání Brém na soutěžní gól do sítě Bayernu. Úřadující mistr ale těsný náskok udržel. Brémy z posledních čtyř zápasů získaly jen dva body.

Lipsko ukončilo sérii Hoffenheimu

Lipsko začalo proti Hoffenheimu aktivně, přesto to byli hosté, kdo otevřel skóre. Svěřencům trenéra Nagelsmanna se vydařil protiútok, na jehož konci byl Amiri, jenž zakončoval do odkryté branky. Do přestávky ale stihl vyrovnat Werner, který v této sezoně dal už 11 branek.

Komplikace pro hosty přišla v 60. minutě, když obdržel útočník Wagner červenou kartu. Přesilovku zužitkoval čtvrt hodiny před koncem Sabitzer, jehož střelu tečoval za Baumannova záda bránící hráč. Hoffenheim zůstal čtvrtý, předstihnout ho mohou v neděli Dortmund a Hertha Berlín.

Kolín nad Rýnem po sérii čtyř remíz, kdy zvítězil na hřišti posledního Darmstadtu vysoko 6:1. Dva góly dal Osako, jednou trefou přispěl nejlepší střelec týmu Modeste. Darmstadt získal z posledních deseti duelů jediný bod.

Obrat se povedl Mönchengladbachu, který poprvé v sezoně zvítězil na hřišti soupeře. V Leverkusenu sice po poločase prohrával po gólech Taha a Hernándeze, po změně stran ale dvěma brankami vyrovnal Stindl a v 71. minutě rozhodl Raffael. Borussia se cennou výhrou více vzdálila sestupovým příčkám, na barážovou 16. pozici má náskok pěti bodů.

Schalke opět prohrálo

Schalke v páteční předehrávce s Frankfurtem mohlo jít do vedení už v páté minutě, ale Burgstallerův gól neplatil pro ofsajd. Místo toho ve 33. minutě vyšel Frankfurtu skvěle signál při přímém kopu ze strany. Hasebe místo centru zvolil přihrávku po zemi k penaltovému puntíku, kde už číhal Meier a poslal míč k tyči. Šlo o jedinou střelu Frankfurtu na branku za celý zápas.

Domácí byli aktivní a snažili se prohru odvrátit, ale netrefovali branku. Většina jejich povedených akcí končila střelami vedle. Frankfurt tak těsné vedení uhájil a poprvé od roku 1999 slavil na stadionu Schalke výhru.

Německá fotbalová liga - 18. kolo:

Brémy - Bayern Mnichov 1:2

Branky: 53. Kruse - 30. Robben, 45.+1 Alaba

Darmstadt - Kolín nad Rýnem 1:6

Branky: 66. Sam z pen. - 36. a 72. Osako, 32. vlastní Sulu, 42. Modeste, 85. Jojič, 89. Rudnevs

Ingolstadt - Hamburk 3:1

Branky: 14. Gross, 22. Suttner, 47. Cohen z pen. - 63. Sakai

Lipsko - Hoffenheim 2:1

Branky: 38. Werner, 77. Sabitzer - 18. Amiri

Wolfsburg - Augsburg 1:2

Branky: 4. Gómez - 25. Altintop, 69. Kohr

Schalke - Eintracht Frankfurt 0:1

Branka: 33. Meier

Leverkusen - Mönchengladbach 2:3

Branka: 31. Tah, 34. Hernández - 52. a 58. Stindl, 71. Raffael