Pařil, rval se, Stuttgart ho vyhodil. Už ve 28 letech mistr světa končí kariéru

Tohle je velký fotbalový pád. Německý mistr světa z roku 2014 Kevin Grosskreutz přišel po rvačce při noční party o angažmá ve Stuttgartu. Vedoucí tým druhé bundesligy mu ukončil smlouvu, kterou měl ještě na příští sezonu. Osmadvacetiletý obránce byl při incidentu zraněn a musel do nemocnice. Tahle pařba ho vyšla draho... Po vyhazovu ve Stuttgartu hodlá profesionální kariéru ukončit.

"S profi fotbalem už nechci mít nic společného," řekl v slzách na tiskové konferenci. Už dříve se omluvil. "Klubu přeju postup do bundesligy a doufám, že mě pozvou a s klukama ho budu moct oslavit," dodal.

Grosskreutz se do potíží dostal v noci na úterý poté, co po výhře 2:0 nad Kaiserslauternem s přáteli vyrazil do města. Při potyčce s jinou skupinou utrpěl řeznou ránu na hlavě.

Šestinásobný reprezentant působil ve Stuttgartu od loňského ledna a v této sezoně za VfB odehrál 16 ligových zápasů a dal jednu branku. Za sebou má také působení v Galatasarayi Istanbul a Borussii Dortmund, se kterou získal dva tituly a zahrál si i ve finále Ligy mistrů.