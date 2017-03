Petrák pomáhá Norimberku, snaží se dávat víc gólů: Chci zase do bundesligy

O víkendu si vydechl. Konečně! Záložník Norimberku Ondřej Petrák se poprvé v této sezoně druhé bundesligy trefil a hned z toho byla vítězná branka při důležité výhře 1:0 nad Biefeldem. Přestože střílení gólů mají v německém týmu za úkol hlavně jiní, český záložník tím začal plnit svůj cíl. „Dal jsem si do Nového roku předsevzetí, že chci dávat více branek,“ prozrazuje v rozhovoru pro iSport.cz.

Ondřej Petrák navléká dres Norimberku už do ledna 2014. První půlrok hrál odchovanec Slavie, ze které do Německa zamířil, stopera. Poté už se přesunul na post defenzivního záložníka, kde ho trenér Michael Köllner využívá i nyní.

„Celý život jsem hrál záložníka, takže se tam určitě cítím lépe. Ale když je potřeba, můžu nastoupit i na stoperu. Myslím, že je lepší, když člověk zvládne více postů,“ tvrdí Petrák. Z pozice defenzivního záložníka je zodpovědný hlavně za rozehrávku týmu.

„Trenér po nás chce, abychom drželi pozice, snažili se míče získat a rozdělovat je,“ popisuje svou úlohu. Daří se mu to? „To je spíše otázka na kouče, ale já se sebou nejsem spokojený nikdy. Vždy je co zlepšovat,“ uvědomuje si.

Po posledním zápase nicméně spokojený být mohl, gólem rozhodl bitvu s Biefeldem. Navíc nešlo o žádnou náhodu, Petrák se trefil pěkně placírkou, tak trochu ve stylu Toniho Kroose. „To mi už říkalo hodně lidí,“ směje se. „Pravdou je, že jsem se to snažil trefit k tyči. To pak nemusí být ani rána,“ dodává.

Pro slávistického odchovance šlo o první trefu v aktuální sezoně. „Chci dávat více gólů, dal jsem si to jako cíl. Na tréninku se na to teď více zaměřuji. Jsem rád, že jsem se trefil, ale hlavní je, že to znamenalo výhru,“ myslí Petrák především na tým.

Aby ne, jeho Norimberku se totiž v tomto ročníku nedaří tak, jak si plánoval. „Tato sezona nám moc nevychází,“ přikyvuje Petrák. „Chtěli jsme hrát o postup do bundesligy, jako se nám to podařilo v minulé sezoně, kdy jsme padli až v baráži proti Frankfurtu,“ připomíná.

„Teď to bohužel moc dobře nevypadá, i když je druhá bundesliga hodně vyrovnaná. Jenže když byla šance se posunout, tak jsme většinou nezvládli ten důležitý zápas. Bojovat ale určitě budeme dál, nic nevzdáváme,“ říká odhodlaně.

Norimberk jako druhý domov

Přestože tato sezona nevychází tradičnímu německému týmu podle představ, Petrák je v Norimberku spokojený. A to nejen z fotbalového hlediska. „Můžu říct, že je Norimberk mým druhým domovem, hodně jsem si na to tady zvykl,“ prozrazuje.

Nechtěl by se ale přece jen v blízké době posunout na prestižnější adresu? „Mám v Norimberku smlouvu do příštího léta. Líbí se mi tu, ale stát se může cokoliv,“ použije tradiční formulku. „Nicméně pokud by byla šance, chtěl bych si zase zahrát bundesligu,“ prozrazuje.

A když se má trochu zasnít? „Tak snem je Real Madrid, ovšem jsem realista,“ směje se. „Ale vážně bych si rád zase vyzkoušel bundesligu. To je můj hlavní cíl. A když budu podávat dobré výkony, může jednou přijít i pozvánka do reprezentace. To je sen, reprezentovat svou zemi,“ uzavírá.