Pozor, pálí Theo! Werder překvapivě válí, Gebre Selassie si libuje v nové roli

Theodor Gebre Selassie z Brém se coby defenzivní hráč může pochlubit slušnou bilancí. V tomto bundesligovém ročníku vstřelil už tři góly, sedm kol před koncem soutěže má tak stejně branek jako v sezoně 2014/2015, své dosud nejgólovější v Německu.

Naposledy se prosadil v úterý proti Schalke, ve 24. minutě si naskočil na centr Zlatka Junuzoviče a povedenou hlavičkou nasměroval Werder k výhře. „Jsem strašně rád za vítězství a gól,“ usmíval se český reprezentant po vítězství 3:0. „Takhle jsme si tento večer představovali,“ lebedil si dál.

Radost zahaluje jeho i celý Werder už nějakou dobu. Tradiční klub od řeky Vezery v posledních sedmi zápasech neprohrál, šestkrát dokonce vyhrál. „V tomhle utkání bylo vidět, jak důležité je sebevědomí. Hráli jsme dobrý fotbal. Ovšem nemůžeme si myslet, že jsme už něčeho dosáhli,“ přidal Gebre Selassie s varovným nádechem.

Brání se euforickým výstřelům. Brémy si posledními dobrými výsledky výrazně pomohly v líté záchranářské řeži, ovšem extrémně nahuštěná tabulka je nutí dívat se dál obezřetně pod sebe. Na druhou stranu i evropské poháry se Werderu zajímavě přiblížily. „Nepotřebujeme o Evropské lize mluvit. Měli bychom se dál soustředit sami na sebe a pokusit se vyhrát co nejvíc zápasů. Momentálně jsme v laufu a doufáme, že nám to vydrží. Na konci uvidíme, co z toho vzejde,“ zůstal český obránce v klidu.

Proměny jeho pozice v této sezoně odráží útrapy a slasti, kterými Werder prochází. V prvních jedenácti kolech odehrál všechny minuty. Pak ale ze základní sestavy vypadl. „Příčinou byly špatné výsledky. Trenér udělal dvě změny, jedna se týkala mne. Čtyři zápasy pak Brémy neprohrály, takže nebyl důvod něco měnit,“ vzpomínal obránce na nedávném reprezentačním srazu.

V žádném případě však nezahořkl. „Je to skvělý týmový hráč se super charakterem,“ chválil jeho přístup brémský trenér Alexander Nouri v době, kdy Gebre Selassie seděl na lavičce a do hry se dostával příležitostně na pár minut. „Potom se opět nedařilo a trenér udělal změnu v můj prospěch,“ popsal reprezentační bek svůj návrat do základní sestavy. Během aktuální sedmizápasové série do ní už zase pevně patřil.

V posledních kolech má i pozměněnou pozici. Brémy přešly na systém se třemi stopery a Gebre Selassie pendluje na pravé straně coby halvbek. „Mám tam i víc prostoru na útočení. Ale nevybírám si,“ prohlásil už dříve.