Demolice! Bayern přejel Dortmund 4:1. Druhé Lipsko rozhodlo v závěru

Už ve čtvrté minutě šlágru mezi Bayernem a Dortmundem šli do vedení domácí. Po povedené kombinaci Lahm přihrál do vápna na Ribéryho a ten střelou z první překonal Bürkiho. Do sítě žlutočerných se francouzský fotbalista trefil po sedmi a půl letech.

O šest minut později z přímého kopu zvýšil na 2:0 bývalý hráč Borussie Lewandowski. Polský reprezentant se v posledních třech bundesligových duelech podílel na šesti brankách: čtyři dal a u dvou asistoval. Skóroval navíc v sedmi po sobě jdoucích domácích zápasech Bayernu, což se naposledy povedlo Giovanemu Élberovi v roce 2002.

Vzápětí měl další dvě šance Robben. Ve dvacáté minutě ale Vidal odhlavičkoval míč ze šestnáctky Bayernu pouze ke Guerreirovi, portugalský obránce zpoza vápna vystřelil do šibenice a nedal Ulreichovi šanci.

Další dvě povedené střely posléze vytasil Robben, skórovat se mu ale podařilo až po změně stran. Klasicky si navedl míč doprostřed a levou nohou zakončil k tyči. Nizozemský křídelník dal proti Borussii v kariéře už deset soutěžních gólů, stejně jako proti Hamburku.

V 67. minutě fauloval ve vápně unikajícího Lewandowského brankář Bürki, polský kanonýr z penalty skóroval podruhé v zápase a s 26 trefami se posunul do čela tabulky střelců před dortmundského Aubameyanga. Bayern zůstává v Allianz Areně v této sezoně neporažen.

Lipsko rozhodlo v závěru

Lipsko odehrálo s Leverkusenem statisticky vyrovnaný zápas, v závěru navíc dostal červenou kartu domácí stoper Orban a zdálo se, že se body rozdělí. Ve třetí minutě nastavení ale předložil Forsberg míč ve vápně Poulsenovi a ten ve skluzu skóroval. Lipsko tak vyhrálo potřetí za sebou.

Standardní situace byly zásadními momenty v duelu Hamburku s Hoffenheimem. Nejprve v 25. minutě z přímého kopu otevřel skóre domácí záložník Hunt, o osm minut později vyrovnal z penalty nařízené po Ostrzolkově faulu ve vápně Kramarič, který v posledních osmi bundesligových zápasech zaznamenal stejný počet zásahů.

Čtvrt hodiny před koncem vrátil přístavnímu celku vedení druhým gólem v zápase Hunt, jenž zakončil do odkryté branky po Woodově přihrávce. Bod hostům mohl zajistit v závěru Amiri, trefil však tyč a Hamburk potvrdil, že se mu na vlastním stadionu daří: vyhrál tam sedm z osmi posledních duelů.

Anthony Modeste sice zaznamenal 23. gól v sezoně a k němu i asistenci, přesto Kolín nad Rýnem nestačil na Mönchengladbach a podlehl 2:3. Schalke porazilo Wolfsburg i díky dvěma Burgstallerovým brankám jasně 4:1. Celek z Gelsenkirchenu doma na "Vlky" umí, vyhrál posledních sedm utkání se skóre 20:4.

Freiburg - Mohuč 1:0

Branka: 70. Petersen

Hamburk - Hoffenheim 2:1

Branky: 25. a 75. Hunt - 33. Kramarič z pen.

Kolín nad Rýnem - Mönchengladbach 2:3

Branky: 18. Clemens, 58. Modeste - 13. Vestergaard, 55. Traoré, 80. Stindl

Lipsko - Leverkusen 1:0

Branka: 90.+3 Poulsen

Schalke - Wolfsburg 4:1

Branky: 6. a 77. Burgstaller, 23. Goretzka, 48. Caligiuri - 79. Gómez z pen.

Bayern Mnichov - Dortmund 4:1

Branky: 10. a 68. z pen. Lewandowski, 4. Ribéry, 49. Robben - 20. Guerreiro