Bayern v krizi, má nejhorší výsledky za 17 let! Dortmund slavil, pivo nesměl

Začalo to domácím zápasem s Realem ve čtvrtfinále Ligy mistrů a už se to s Bayernem vezlo. Dvě remízy v lize, nezvládnutá odveta v Madridu a na závěr prohrané semifinále domácího poháru. Pět zápasů v řadě bez jediné výhry, na to nejsou v Mnichově zvyklí. Naposledy se jim to přihodilo před dlouhými 17 lety.

Zatímco na začátku dubna bavorský velkoklub přejel Borussii zcela jasným způsobem 4:1 a mladíci v její sestavě dostali pořádnou lekci, ve středu se svěřenci Thomase Tuchela poučili. A poučil se i on. Už neposlal na hřiště teenagery, nýbrž mix zkušenosti. A především měl k dispozici rozdílového Marka Reuse.

Právě Reus poslal Dortmund do vedení. Jenže po trefách Javiho Martíneze a Matse Hummelse, Bayern otočil vývoj ve svůj prospěch. Právě bývalý stoper BVB se stal třetím hráčem, který přešel z Dortmundu do Bayernu a ve vzájemném duelu oslavil gól. Před ním se to povedlo Mariu Götzemu a Robertu Lewandowskimu.

Jenže Thomas Tuchel má k dispozici smrtící letku, která když na hřišti dostane prostor, proměňuje se ve zbraň hromadného ničení. O vyrovnání se postaral Pierre-Emerick Aubameyang, který vstřelil svůj 35. soutěžní gól v sezoně. Přihrál mu na něj další rychlík Ousmane Dembélé, který měl prsty hned v deseti "Aubových" trefách.

VIDEO: Sestřih zápasu Bayern - Dortmund

Uběhlo jen pár minut a 19letý zázrak z Francie předvedl, proč se o něm tak často mluví. Nejdříve si oklamal zasekávačkou Davida Alabu, přehodil si míč na levou nohu a střelou na vzdálenější tyč vymetl šibenici.

Jeho úžasná branka rozhodla o tom, že si Dortmund počtvrté za sebou zahraje finále poháru. Na zisk trofeje však klub z Vestfálska čeká už přes pět let.

Na cestě domů z Allianz Areny, kde je Bayern doma, tak mohla Borussia odjíždět v dobré náladě. Euforii se však snažil krotit sportovní ředitel Michael Zorc.

„Kluci si po tom všem, čím si prošli, finále jistě zaslouží,“ hodnotil úspěch. Odpověď na dotaz, kolik budou mít hráči povolených piv v letadle, však všechny pobavila. „Na to, aby mohli pít pivo, jsou ještě mladí,“ narážel Zorc na kádr složený z mnoha talentovaných fotbalistů.