Simič na EURO zaujal, chce ho Freiburg. Přípravu však začne v Miláně

V bundeslize by brzy mohl přibýt další český krajánek. O služby 22letého obránce Stefana Simiče stojí podle informací Sport Bildu Freiburg, jenž by ho chtěl přivést v rámci letní pauzy. Na přestup se ovšem netváří AC Milán, s nímž zahájí letní přípravu. Ve hře by ovšem mohlo být alespoň hostování. Tak jako v minulé sezoně, kterou strávil Simič v belgickém Mouscronu.

Český tým sice na mistrovství Evropy do 21 let nepostoupil ze základní skupiny, ale někteří hráči zaujali. Michal Trávník si řekl o zájem v italské Serii A, naopak dirigent české obrany Stefan Simič by mohl z italského AC Milán putovat na další hostování. Tentokrát zaujal v bundeslize.

O angažování dvaadvacetiletého stopera stojí Freiburg, který by ho rád získal natrvalo. Tržní hodnota kmenového hráče milánského celku se odhaduje na 700 tisíc eur (19 milionů korun), ale reálně by byla o dost vyšší.

Vedení AC Milán se navíc na odchod nadějného zadáka netváří. Už během EURO mu poslalo pozvánku do letní přípravy a Stefan Simič ji s jistotou využije. V nejbližší době pak proběhne schůzka zástupců klubu a Radoji Simiče, otce a agenta v jedné osobě.

Podle informací iSport.cz se zdá, že by při setrvání v AC Milán plnil Stefan Simič roli třetího nebo čtvrtého stopera. Za sezonu by tak naskočil zhruba do 15 až 20 zápasů, což by vzhledem k rozvoji mladého obránce nebylo úplně ideální.

Nabízí se tak hostování, ale tentokrát ne v belgickém Mouscronu, který začal být Stefanu Simičovi malý. Otázkou je, jak by se hostování zamlouvalo Freiburgu. Tomu se podařilo zpeněžit Vincenza Grifa a Maxmiliana Philippa, čímž mu na přestupy zbývá zhruba 20 milionů eur (540 milionů korun).

„Budeme investovat do tří až čtyř hráčů, ale nepřijde nikdo, za koho bychom dali třeba sosm milionů eur, to není náš styl,“ řekl sportovní ředitel Freiburgu Jochen Saier. Sedmý tým uplynulé sezony čeká kromě bundesligových zápasů také boj o Evropskou ligu.

Podle Saiera však na posily Freibugr nespěchá. „Budujeme tým pro bundesligu, což je dost náročné. Na Evropskou ligu se ohlížet nemůžeme, když nevíme, zda se dostaneme do základní skupiny.“

První utkání 3. předkola Evropské ligy čeká Freiburg na konci července. Zda u toho bude i Stefan Simič je otázkou, kterou zodpoví nejbližší týdny.

