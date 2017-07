Gebre Selassie prodloužil s Brémami. Je jednou z ikon klubu, říká agent

Český obránce Theodor Gebre Selassie prodloužil smlouvu s Werderem Brémy. Původní kontrakt měl třicetiletému fotbalistovi vypršet za rok, teď by však měl reprezentační zadák působit v osmém celku uplynulé sezony německé ligy minimálně až do června 2019. Součástí nové dohody je navíc roční opce.

"Prodloužení smlouvy mezi Werderem a Theem pouze potvrzuje vztah, který ho ke klubu pojí. Theo je ve věku, kdy je podobný krok zásadní k možným novým výzvám. Theo je nicméně v Brémách maximálně spokojený, stejně tak ve Werderu panuje s jeho výkonností plná spokojenost," řekl hráčův agent Viktor Kolář ze společnosti Sport Invest.

"V Brémách začne šestou sezonu. V době, kdy hráči častěji mění dres, je to to věc do jisté míry výjimečná. V mých očích se řadí mezi jednu z klubových tváří a ikon," doplnil Kolář.

Gebre Selassie přišel do Německa v roce 2012 z Liberce. Za Brémy dosud odehrál 155 soutěžních zápasů, ve kterých dal 12 gólů, z toho pět v uplynulé bundesligové sezoně. Na kontě má také 43 utkání za reprezentační A-tým a tři branky.

"Theo je mnoho let nedílnou součástí našeho týmu, bere na sebe velkou odpovědnost a svými výkony výrazně přispěl k pozitivnímu výsledku minulé sezony, hlavně v její druhé části. Díky nasazení a flexibilitě na křídlech sestavy hraje důležitou roli v našich budoucích plánech," řekl sportovní ředitel Werderu Frank Baumann na adresu bývalého hráče Jihlavy, Velkého Meziříčí, Slavie Praha a Liberce.