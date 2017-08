Sport Magazín: už v pátek fotbalový speciál k bundeslize a Serii A

Vizitky všech klubů Bundesligy a Serie A, největší hvězdy, sumář letních novinek, přestupové souhrny, termíny největších šlágrů i tipy na konečné umístění. To všechno najdete v pátečním Sport Magazínu.

A co se bude dít na vrcholu německé nejvyšší soutěže? Nejen o tom mluví Jaroslav Drobný, jehož před časem třikrát lanařil do branky Bayern Mnichov a v kádru Brém se těší i na nadcházející ročník. „Přišel Pavlas (Jiří Pavlenka ze Slavie), tak začne chytat. A já mu budu pomáhat. S klubem jsme se tak domluvili. Vize klubu do budoucna je mít brankáře na dalších pět let, což se u mě říct nedá, když mi teď bude osmatřicet. Já už ani nechci,“ usmívá se.

V minulé sezoně vtrhlo do bundesligy Lipsko. Nemálo fanoušků to těžce kousalo. Ale pro kvalitu soutěže je to zpestření. Nebo ne?

„V Německu dají fanoušci hodně na tradice. Takže příznivci tradičních klubů, jakými jsou Brémy, Hamburk, Dortmund nebo Bayern Lipsko neuznávají. Podle nich je to penězi uměle vytvořený klub. I když se nahoru prokousal ze čtvrté ligy.“

Na hru nekoukají?

„Každý musí uznat, že tam fotbal dělají super. Kupují samé mladé hráče, sledují už dvanáctileté, třináctileté kluky, možná ještě níž, a pak je piplají. Není to tak, že by nakupovali hvězdy za 50 milionů eur. V budoucnu budou konkurovat těm nejlepším.“

Mohou v tomhle ročníku ještě víc prohnat Bayern v bitvě o titul?

„To si netroufám před sezonou říct. Bayern je favorit, nahoře by měl být i Dortmund a dobrý mančaft má i Hoffenheim. Ale těžko něco předpovídat. V uplynulé sezoně jsme Lipsko doma porazili úplně bez problémů 3:0. U nich jsme naopak prohráli 1:4 a nepůjčili nám míč. Takové výkyvy bundesliga nabízí.“

Co je na téhle soutěži nejtěžší?

„I když přijedete do Augsburgu, nebo Freiburgu a budete hrát na sto procent, nikdo vám nezaručí, že vyhrajete. Teď postoupily týmy Stuttgartu a Hannoveru, které dobře posílily, takže to bude boj každý zápas. Snad bodů budeme mít dost.“

Celý rozhovor je součástí guidu k nové sezoně Bundesligy a Serie A v páteční příloze deníku Sport!

