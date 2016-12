Agent o Černém: Přestup do Sparty, či Slavie? Ajax s ním má jiné plány

Když mi Vašek vyprávěl o tom těžkém období, v němž se podle svých slov hodně hledal, kdy na začátku podzimu měl téměř zabouchnuté dveře do áčka, co jste v tu chvíli dělal vy? Pomáhal mu, nebo přemýšlel o přestupu?

„Snažili jsme se s jeho tátou být u něj v Amsterdamu co nejvíc, třeba jsme se tam i střídali. Neříkali jsme mu žádné „trpělivost“, to by se rychle přejedlo. Odlehčovali jsme to, zašli jsme na véču, pokecali o běžných věcech, ani jsme fotbal neřešili. I Pavel Nedvěd mi říkal, ať je kluk v pohodě. Ze začátku to vypadalo, že bude všechno jenom super, ale takhle to v životě nechodí. Myslím si, že je dobře, že se s tím Váša potkal, to mladé tělo a hlava to zvládnou rychle a proškolí ho to.“



Co ten přestup?

„Ať už to bylo v době, kdy se Vášovi dařilo, když se psalo o zájmu z bundesligy, nebo když to nešlo a my se skutečně mezi sebou bavili, jestli to neřešit nějakým hostováním, přišel Ajax, a řekl rázně ne. Ajax nikdy neuvažoval, že by se ho zbavil, nebo ho poslal na hostování.“

Vás tedy podobné řešení napadlo?

„Napadlo, ale nikdy to nezašlo tak daleko. Já jsem tu zkrátka od toho, abych hledal možnosti, nicméně Ajax přišel, že Vášu uvolnit nechce ani v rámci Nizozemska, ani v rámci Evropy. Navíc i my jsme si ve Vášových patnácti letech dali za cíl dostat se do áčka, v něm odehrát dvě tři dobré sezony a teprve až pak by se vidělo. Teď je situace taková, že si řekneme asi už v létě po sezoně, jestli je to stagnace, nebo jestli má Vášova kariéra v Ajaxu vzestupnou tendenci, to se uvidí. Ale záleží i na prioritách klubu, protože tam má dlouhodobou smlouvu. Ze strany Ajaxu jsem ale nezaznamenal žádnou nervozitu ve chvílích, kdy Váša tolik nehrál. Třeba Marc Overmars nebo Edwin van der Sar nás často ubezpečují, že můžeme být v klidu, že to chce čas. Oni v něm vidí potenciál, velkou budoucnost.“



Co Sparta a Slavia? Nečekáte, že se třeba teď v zimě zkusí ozvat jako v létě?

„Je pravda, že jsem s nimi byl v kontaktu v létě ohledně Vášova hostování, ale vracím se k tomu, co platí dál. Ajax prostě přišel a řekl ne. Teď určitě nečekám, že by se ozvaly znovu, myslím, že si uvědomují, že Váša ke konci podzimu zase pravidelně nastupoval v áčku a že to nebudou zkoušet. Ve Vášovi je vážně velký potenciál, nedávno mu bylo teprve devatenáct a hraje toho hodně. Ať už za áčko, nebo za Jong.“