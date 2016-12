Kolář se v Turecku rozjíždí, dal druhý gól. Brankář ze sebe udělal blbce!

Jednatřicetiletý Kolář od listopadového vyloučení proti Karabüksporu neodehrál v posledních čtyřech ligových duelech ani minutu, šanci však dostal v Tureckém poháru, který se hraje skupinově. Před týdnem v domácím duelu s Kirklarelisporem hraném na zasněženém terénu otevřel přízemní střelou pod gólmanem po necelé půlhodině skóre a hodně vidět byl i dnes.

Nejprve po jeho zblokované střele dal úvodní gól Alpay Kocakli a pak se Kolář v 29. minutě prosadil ranou z dálky, která prošla domácímu brankáři mezi nohama do sítě. Bývalý reprezentační záložník, jenž zamířil do Turecka na začátku sezony z Plzně, navíc kolmou přihrávkou připravil i třetí gól. Kolář odehrál do svého střídání 82 minut, krátce před ním šel ze hřiště i druhý český hráč v Gaziantepsporu František Rajtoral.

Kuriozní gól Daniela Koláře v čase 1:36