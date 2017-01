CSKA Moskva letěl do Španělska za teplem, kvůli sněhu ale trénoval v tělocvičně

Během zimní přestávky se evropské kluby přesouvají na jih Evropy, případně na Blízký východ. Důvodem je příjemné počasí, sluníčko a přírodní tráva. Také proto si CSKA vybralo pro své soustředění letovisko Campoamor, ležící na východním pobřeží Španělska. První týden přípravy probíhal podle představ, ale ve středu musel realizační tým řešit nečekanou komplikaci – sníh.

Vyhledávanou turistickou destinaci, která láká zejména na pěkné písečné pláže, totiž během noci překryla vydatná sněhová přikrývka. „Ve Španělsku je teplo, říkali…“ napsal na svůj oficiální Twitter ruský klub. Trenérský štáb v čele Viktorem Gončarenkem tak musel improvizovat a dopolední trénink se odehrál v tělocvičně.

'It's warm in Spain' they said... Some snowy weather at our training camp in Campoamor today #CSKA pic.twitter.com/523jerbVFY