Ve Švýcarsku se hraje česká liga! Vaclík, Suchý a Lecjaks v sestavě roku

Čeští fotbalisté si podmaňují švýcarskou ligu! Na včerejším slavnostním ceremoniálu byli hned tři krajánci zařazeni do nejlepší jedenáctky soutěže. Mezi brankáři zvítězil Tomáš Vaclík z Basileje a v obraně byl další reprezentant a Vaclíkův spoluhráč Marek Suchý. Basilejské duo navíc doplnil Jan Lecjaks z Young Boys Bern.

Česká stopa ve Švýcarsku je vidět. O dobré renomé se stárá trio Vaclík, Suchý a Lecjaks. První jmenovaný okamžitě po svém příchodu v roce 2014 ze Sparty vládne mezi brankáři. Potvrdilo se i to v úterý, když byl zvolen již potřetí za sebou nejlepším brankářem švýcarské Super ligy.

Vaclík v aktuální sezoně nechyběl mezi třemi tyčemi ani jednou, vychytal sedm čistých kont a s průměrem 0,83 obdržené branky na zápas suverénně vládne statistikám. „To je pro tebe hračka brácho. Gratuluji,“ ocenil na Instagramu 27letého brankáře i jeho bývalý spoluhráč a vycházející hvězda bundesligy v dresu Schalke Breel Embolo.

Nejlepší jedenáctka švýcarské ligy za rok 2016 Vaclík (ČR, Basilej) – Lang (Basilej), Suchý (ČR, Basilej), Ziegler (FC Sion), Lecjaks (Bern) – Alioski (Lugano), Zakaria (Bern), Delgado (Basilej), Carlitos (FC Sion) – Schneuwly (Luzern), Hoarau (Bern)

Jeho spoluhráč a parťák z reprezentace Marek Suchý je zase železným mužem Basileje. V aktuální sezoně nechyběl na hřišti ani jednou a pokaždé nastupoval do zápasů v základní sestavě. Navíc je produktivní. Z pozice stopera vstřelil tři branky. I on se do "dream teamu" ligy dostal potřetí za sebou.

Poslední český krajánek Jan Lecjaks v této sezoně vynechal pouze jediný duel a vstřelil jednu branku. I tak ale patří mezi opory Bernu a vysloužil si zvolení do NEJ týmu za uplynulý rok.

Češi mají v sestavě druhé nejpočetnější zastoupení hned po čtyřech domácích fotbalistech.