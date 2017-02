Provokatér Van Persie zařídil vyloučení. Jsi č***k, napsala žena soupeře

Vystřelil výhru 1:0 a poštval proti sobě všechny hráče soupeře. Taková byla vizitka útočníka Robina van Persieho v osmifinále tureckého poháru, kde jeho Fenerbahce hrálo proti městskému rivalovi Besiktasi. Ještě před vstřelením vítězného gólu totiž teatrálním pádem zařídil vyloučení stopera soupeře Duška Tošiče, za což to schytal od protihráčů a ještě si vysloužil nadávky o Tošičovy ženy.

První poločas se za stavu 0:0 blížil svému konci, když se najednou strhla mela. Obránce Besiktase Duško Tošič přiběhl za Van Persiem, aby si s ním vyříkal jen pár vteřin starý souboj.

Nizozemský forvard sebou najednou plácl na zem, jako by dostal ránu pěstí. Rozhodčí byl nemilosrdný a vyloučil srbského stopera, jehož spoluhráči se na Van Persieho hned sesypali.

Zkušeného kanonýra obvinili ze simulování a dávali mu to pořádně najevo. Bývalý střelec Arsenalu a Manchesteru United schytal i pohlavek, celá přetahovaná skoro přešla v hromadnou bitku.

Reakce na sociálních sítích na sebe nenechaly dlouho čekat. Tou nejhlasitější byl tweet Tošičovy ženy, kterou je srbská zpěvačka Jelena Karleuša.

"Robin van Persie je tupý č***k," napsala v příspěvku, který na žádost manžela musela chvíli poté smazat. "Co na to říct, prostě nemám ráda hráče, co nehrají čistě," dodala v dalším, umírněnějším tweetu.

Manželka Duška Tošiče si s Van Persiem nebrala servítky • Foto Twitter.com

Van Persie ale nezůstal jen u střetu s Tošičem. V druhém poločase vstřelil vítěznou branku a na oslavu se sklouzl k nohám kapitána soupeře Oğuzhana Özyakupa. Shodou okolností hráče, kterému před několika lety ještě jako hráč Arsenalu pomáhal s aklimatizací v Londýně.

"Jednoho z protihráčů jsem bral jako velmi dobrého přítele. To se dnes změnilo. Někdy prostě skutečnou tvář fotbalisty poznáte až na hřišti," řekl po zápase Özyakup, který na kritiku nizozemské hvězdy zvolil podstatně diplomatičtější tón než zpěvačka Karleuša.