Vzpoura veterána! Casillas vládne Evropě, Porto dostalo nejméně branek

Běžel nastavený čas. Porto vedlo v důležitém sobotním šlágru se Sportingem Lisabon 2:1 a pouze výhra by jej udržela v kontaktu s první Benfikou. Když v tom se to seběhlo. Po rohovém kopu hlavičkuje Coates a míč zcela jasně míří do sítě. Domácí příznivci už mají hlavu v dlaních...

S takovým scénářem však 35letý veterán v brance vůbec nesouhlasí. Natáhne své mrštné tělo a jako za starých časů předvede famózní zákrok. Fanoušci nevěří vlastním očím a nejsou sami. „Tenhle zápas vyhrál Casillas,“ prohlásil po zápase trenér Sportingu.

Ačkoliv nulu proti zelenobílým španělský brankář neudržel, patří v této statistice mezi jedničku v Evropě. Co se týká ligových zápasů inkasoval Casillas pouze 11 branek a vychytal 11 čistých kont. I díky němu jsou až za Portem kluby jako Bayern, Juventus či PSG.

Klub Zápasy Inkasované góly Porto 20 11 Bayern 19 12 Villarreal 21 14 Tottenham 24 16 Juventus 21 16 PSG 23 17

Vyvrátit fakt, že hraje "pouze" portugalskou ligu, bude mít zkušený brankář v osmifinále Ligy mistrů, ve kterém se Porto střetne s italským Juventusem, za který chytá další aktivní legenda mezi brankáři Gianluigi Buffon.

Celkem Casillasova bilance z aktuální sezony zní: 28 zápasů a 15 čistých kont, což je oproti minulé sezoně (40/14) rapidní zlepšení a doma ve Španělsku už se mluví o jeho návratu do reprezentace.

V té chybí od loňského EURO ve Francii. Po turnaji převzal národní tým Julen Lopetegui, který Casillase vedl rok v Portu a dosud ho nepovolal. Nyní však říká. „Rozhodně jsem mu dveře do reprezentace nezavřel.“