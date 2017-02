Počkej, zakopnu to. Nebo ne! Obránce Ajaxu to schytává za nefér „fintu“

Když Bertrand Traoré, jeden ze střelců Ajaxu, padl k zemi raněn, Veltman naznačil, že zahraje míč do autu a dovolí tak ošetření křídelníka zapůjčeného do Amsterdamu z Chelsea. Jenže hned jak se bránící hráč otočil k Veltmanovi zády, pravý bek Ajaxu místo přerušení hry začal pelášit po křídle a poslal centr do pokutového území soupeře.

"Jen jsem byl chytrý," hájil se Veltman, který v dresu nizozemského klubu odehrál už 150. zápas. "Asi to nebylo to nejhezčí, co jsem mohl udělat, ale byla to jen chytrost, nic víc. I když spoluhráči mi pak v kabině řekli, že by mě skopali, kdybych něco takového zkusil proti nim," dodal.

Kromě nich se ozvali i fotbaloví fanoušci. Někteří z nich mu na Twitteru přáli zranění, ti mírnější doufali v trest od nizozemské fotbalové asociace. Fanoušci Legie Varšava, která Ajax vyzve v play-off Ajaxu, mu zase vzkázali, ať se připraví na hlasité bučení polských fanoušků.

Z kritiky, která se na něj sesypala, si Veltman bezprostředně po zápase nic nedělal. "Myslím, že to lidé trochu zveličují. Byl to jen centr, nešel jsem sám na gólmana," okomentoval svoji fintu. A dokonce ještě zkritizoval hráče, který ho bránil.

"V takovémhle případě vždycky sleduji míč, dokud je ve hře. Rozhodně bych se k němu hned neotáčel zády, to není zrovna to nejchytřejší, co můžete udělat," řekl po vítězném utkání na adresu křídelníka Calera, který jej měl hlídat.

Omluvil se mu až s odstupem na Twitteru. "Když se ohlédnu na svoji akci v zápase proti Spartě, upřímně se za ni omlouvám, především pak Ivánu Calerovi. Neměl jsem to dělat," svěsil nakonec hlavu.

(1/2) Coming back on my action and reaction in regards to yesterday’s game against Sparta, and in particular to Iván Calero, — Joël Veltman (@joel_veltman) 13. února 2017