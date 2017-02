Dočkal po přestupu do Číny: Věřím, že se do Sparty jednou vrátím

Přes čtyři roky válčil v dresu Sparty, stal se její hlavní tváří a oporou. Nyní se ovšem reprezentační záložník Bořek Dočkal rozhodl pro další etapu fotbalové kariéry. Rudý dres nechal ležet ve skříni a zamířil na čínské dobrodružství, s klubem Che-nan Ťien-jie uzavřel tříletou smlouvu. Ta mu má přinést astronomických 240 milionů korun. „Sparta pro mě znamenala ze všech dosavadních klubů nejvíc, nebylo jednoduché se rozloučit.Věřím ale, že se do Sparty jednou vrátím,“ prohlásil 28letý středopolař.

První kontakt mezi čínským klubem, hráčem a Spartou probíhal ještě před prvním duelem Letenských v play off Evropské ligy. První nabídku Pražané i hráč shodili ze stolu, po výprasku 0:4 na hřišti Rostova ale začátkem týdne zasedly všechny strany k jednacímu stolu. A transfer se začal bleskově hýbat.

„Přestup se nerodil lehce, přitáhl spoustu mediální pozornosti a stojí za ním spousta prácemnoha lidí. Rád bych touto cestou poděkoval Spartě za vstřícnost a férové jednání, své agentuře Sport Invest, která za celým transferem stojí, a v neposlední řadě také všem fanouškům, kteří měpodporovali v posledních čtyřech sezonách v Čechách a budou mi snad držet palce také nadále. Osobně jsem spokojený a těším se na novou výzvu,“ vyznal se Dočkal.

Ten odletěl společně s manželkou do Číny už v úterý. Absolvoval prohlídku zázemí klubu, nového bydlení a také se podrobil důkladné zdravotní prohlídce. Po ní už nic nebránilo podpisu tříleté smlouvy.

„Čína je velmi specifickým a zároveň nesmírně zajímavým trhem, který ovšem není snadné zaujmout. V tomto případě jsme byli úspěšní. Zároveň je možné říct, že Bořkův přestup se z pohledu zaplacené transferové částky zařadil mezi absolutně nejvýraznější odchody z české nejvyšší soutěže. Je na místě poděkovat Spartě, která nebyla postavena do jednoduché pozice,“ uvedl hráčův agent Viktor Kolář ze Společnosti Sport Invest. Letenští za svou oporu vyinkasují 8,5 milionu eur (asi 230 milionů korun).

Nová posila klubu Che-nan Ťien-jie Bořek Dočkal • Foto www.jianyefc.com

Nedokázal si představit být v Číně bez rodiny

Dočkal, jenž bude nastupovat s číslem osm, zůstává i s manželkou nadále v Číně. „Zatím jsou dojmy jen pozitivní. Cestoval jsem sem samozřejmě s řadou otazníků, neuměl jsem si mnoho věcí představit. Ale z toho, co jsme zde s manželkou viděli, jsou naše dojmy pozitivní, všechno bylo na náš příjezd dokonale zajištěno,“ pochvaluje si.

Reprezentačního záložníka angažmá v dynamicky se rozvíjející čínské Super League lákalo, s ohledem na rodinou ale s definitivním souhlasem váhal. „Pro mě byla rodina od začátku jedním z klíčových hledisek. Nedokážu si představit bez rodiny být ani třeba napůl roku. Pro mě je hodně důležité vidět, jak vyrůstá můj syn, abych zde měl manželku. Museli jsme to proto promyslet společně,“ vysvětluje středopolař, který během působení na Letné získal jeden mistrovský titul.

V novém klubu Che-nan Ťien-jie by se měl okamžitě zařadit mezi opory a hráče, na které bude trenér hodně spoléhat. „Na základě jednání a zpráv z druhé strany během jednání, která se poměrně táhla, bylo znát, že jejich zájem je vytrvalý. A po příletu se to potvrdilo – setkal jsem se s trenérem, šli jsme na společnou večeři, a z jeho slov bylo znát, že má z mého příjezdu skutečnou radost. Očekávání zjevně nebudou malá, ale myslím, že na tlak jsem připravený dobře. Angažmá ve Spartě mě určitě výtečně připravilo na to, jak takové situace zvládat,“ vysvětluje Dočkal.

Nejdražší přestupy z české ligy Tomáš Rosický 504 000 000 (Sparta - Dortmund, 2001)

Bořek Dočkal 230 000 000 (Sparta - Che-nan Ťien-jie, 2017)

Milan Baroš 189 000 000 (Baník - Liverpool, 2001)

Petr Čech 150 000 000 (Sparta - Rennes, 2002)

Tomáš Řepka 149 000 000 (Sparta - Fiorentina, 1998)

Karel Poborský 143 000 000 (Slavia - Manchester United, 1996)