Kuriózní vlastňák PSV! Těsnější gól Jestřábí oko ještě neodhalilo

Do boje o titul v nizozemské fotbalové lize výrazně promluvila kuriózní situace z nedělního utkání mezi Feyenoordem Rotterdam a PSV Eindhoven. Osm minut před koncem si dal hostující brankář Jeroen Zoet smolný vlastní gól, který odhalila jen branková technologie Jestřábí oko. Feyenoord díky nejtěsnějšímu možnému verdiktu vyhrál 2:1 a na prvním místě tabulky se vzdálil třetímu Eindhovenu na 11 bodů.

Běžela 82. minuta utkání za stavu 1:1, když Zoet vyrazil hlavičku Jana-Arieho van der Heijdena. Míč pak zkrotil před brankovou čárou, ale sám seděl za ní, a když vstával, přesunul si balon k tělu, aby si ho kryl. Míč se tím ale o milimetry ocitl celým objemem v brance, o čemž byl sudí Bas Nijhuis informován do svých hodinek a musel uznat gól, který byl pro boj o titul velmi důležitý.

"Už po té hlavičce se hráči dožadovali gólu, ale tam jsem žádný signál nedostal. Jenže pak najednou hodinky začaly vibrovat a signalizovat gól. Říkal jsem si, proč tak pozdě. Pochopil jsem to, až když jsem to viděl na videu," uvedl rozhodčí Nijhuis.

Taková situace by podle něj nikdy neskončila gólem nebýt brankové technologie. "Neměl jsme vůbec ponětí, že by to byl gól, dokud hodinky nezačaly vibrovat. Ani můj asistent neviděl míč v brance. Zachránila nás technologie. Věřil jsem jí, protože je opravdu velmi přesná a má vždy pravdu," konstatoval Nijhuis.

Brankář Zoet chyby litoval, ale mrzelo ho, že k situaci vůbec nemuselo dojít, kdyby sudí odpískal faul Van der Heijdena na Héctora Morena těsně před zmíněnou hlavičkou.

"Domácí měli štěstí, že tu mají nainstalovanou brankovou technologii. Bez ní by to gól nebyl. Je však škoda, že ta technologie neumí také rozpoznat faul, který tomu předcházel," prohlásil Zoet. "Jen doufám, že je ten systém přesný, protože i když se na to budete dívat tisíckrát, jasně míč v brance neuvidíte," dodal.

Dočkal se také zastání od brankářského kolegy, podle něhož nijak nechyboval. "Jeho chování dává smysl. Zastavil míč před čárou, podíval se na rozhodčího, který nesignalizoval gól, tak si míč hlídal a jen si nedal pozor na polohu svého těla. Myslím si, že po tomto okamžiku budou nyní brankáři mnohem opatrnější," řekl bývalý gólman PSV či Manchesteru City Ronald Waterreus.