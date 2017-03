Ostuda ve Skotsku! Skácelův tým musel nastoupit se záložníkem v bráně

Brankáři Raithu, osmého klubu desetičlenné druhé skotské ligy, v posledních týdnech nečekaně rychle odpadávali. Kevin Cuthbert, který je týmovou jedničkou, podstoupil operaci kýly, jeho náhradník Aaron Lennox si zlomil dvě kosti v ruce. Minulé kolo leželo na bedrech Conora Brennana, třetího v pořadí, ten si ale bolestivě poranil nohu a tři dny před zápasem s Ayrem tak Raithu nezbyl jediný zdravý gólman.

Situace dokonce došla tak daleko, že se k odchytání zápasu dobrovolně nabídla dvojka Cuthbert jako jeden z marodů, ačkoli ještě po operaci nemá ani vytažené stehy. Jeho klub chtěl zvolit podstatně šetrnější řešení a když nesehnal zdravou náhradu, zažádal o odložení zápasu.

Skotská fotbalová asociace k tomu vstřícná nebyla, a jasně vzkázala, že hráči Raithu musí k utkání s Ayrem nastoupit, ať už mezi tyčemi bude stát kdokoli. Nakonec se dobrovolně přihlásil Ryan Stevenson, který celou svou kariéru nastupuje v záloze či útoku. Zápas, který český hráč Rudolf Skácel sledoval jen z lavičky, nakonec neodchytal vůbec špatně, ačkoli hubené prohře 0:1 nezabránil.

HT: @AyrUnitedFC 0-0 @RaithRovers_FC



Ryan Stevenson has a clean-sheet after 45 mins.



Tested just twice and was up to the task pic.twitter.com/N6OeTk6Rf8