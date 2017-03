Kolář popsal, jak se rodil Dočkalův přestup: V Číně se do něj zamilovali

Dlouhodobá spolupráce i přesvědčování se vyplatily, do čínské fotbalové ligy zamířil vedle světových hvězd i první Čech. O tom, jak se mimořádný přestup Bořka Dočkala do klubu Che-nan Ťien-jie podařilo domluvit a zrealizovat, v pořadu iSport TV Overtime hovořil Viktor Kolář, šéf agentury Sport Invest, která za obchodem v hodnotě více než 200 milionů korun stála.

„Čínský klub potřeboval lídra, na kterém by postavil hru. Díky našim vazbám a důvěře, kterou nám projevili, jsme je přesvědčili – a já to tvrdím dodneška – že Bořek má na to, aby se tam poměřoval s esy, jako jsou Tévez, Oscar a další,“ tvrdí Viktor Kolář.

Jeho agentura Sport Invest zprostředkovala největší zimní přestup z české ligy. Viktor Kolář tvrdí, že je rád, že zrovna Bořek Dočkal je vyslancem Česka v čínské lize. "Je inteligentní, zvládne to. Víme, že se na něj můžeme spolehnout," usmívá se.

Jednání s čínskými partnery nicméně vůbec nebyla jednoduchá. „Pomohlo nám, že jsme se dlouhodobě snažili Bořka prezentovat klubu tak, že ve finále se do něho zamilovali a upřednostnili ho před konkurenty. Klub bombardují tisíce agentů a zprostředkovatelů z celého světa,“ vysvětluje šéf agentury Sport Invest.

Pro pořad Overtime také poodhalil, jak proběhla finální jednání, když už to vypadalo, že z transferu sejde. „Náš čínský partner, který byl součástí skupiny lidí, kteří na transferu pracovali, říkal: Viktore, všechno má řešení. Když už jsme takhle daleko, potřebuju znát sumu, za kterou Sparta Dočkala prodá,“ popisuje Kolář.

„Jednoho dne jsme v šest večer začali komunikovat s majitelem Sparty panem Křetínským a v noci kolem půl třetí jsme se dostali k částce, která umožnila Bořka prodat. Suma se navýšila o téměř dva miliony eur, finální byla přes osm milionů eur (216 milionu korun),“ prozradil.



Samotný hráč prý s možností přestupu do Číny souhlasil už v létě. Před podepsáním smlouvy si ale všechno chtěl prohlédnout na vlastní oči. „Chtěl do Číny nejdřív odletět, vidět město, klubové zázemí, kam bude chodit do školky jeho syn, kde budou nakupovat… Všechny tyto aspekty hrály důležitou roli. Všechno to absolvoval a pak podepsal kontrakt. Všechno důkladně zvažoval,“ ujistil Kolář.

Jako šéf vlivné agentury věří, že Dočkalova osobnost otevře obří čínský trh i dalším českým hráčům. „Věřím, že bude úspěšný a dostane se do top star sestavy. Je to první vlaštovka, věříme, že bude ambasadorem českého sportu a České republiky v Číně,“ přeje si Kolář a předkládá plány, jak na Dočkalově popularitě budou moci zapracovat i jeho lidé: „Zvažujeme, že Bořkovi vytvoříme stránky a profil na facebooku v čínštině.“