Kluivert opět řádí za Ajax. Syn nizozemské legendy kráčí v otcových stopách

Jako by otci z oka vypadl. Justin Kluivert ještě neoslavil plnoletost, ale už ví jaký je to pocit obléci dres slavného Ajaxu. Podobně jako otec prošel věhlasnou akademií, která vychovala Cruyffa či Bergkampa a v neděli se poprvé zapsal mezi střelce v Eredivisie.

Už před lety se rychlostí blesku šířilo video s finesami chlapce zakončujícího přímé kopy s lehkostí fotbalového génia. V roce 2007 se připojil mezi žáčky akademie a jak rostl, tak se ještě zlepšoval. Uplnynulo deset let, mladík povyrostl a své umění předvádí už mezi dospělými. Poté co sedmnáctileté pravé křídlo absolvovalo zimní přípravu s A-týmem se pravidelně dostává i do zápasové nominace Petera Bosze.

Mladší ze dvou synů Patricka Kluiverta, bývalého střelce Ajaxu nebo Barcelony, geny nezapře a v nedělním ligovém utkání vstřelil svou premiérovou branku. Na zadní tyči doklepl centr Ziyecha a srovnal na 1:1. Premiérový zářez si může odšrktnout, avšak další na konto obouhnohého rychlíka pravděpodobně brzy přibudou.

S rodiči se hráč shoduje, že akademie Ajaxu je pro něho nejlepším místem pro fotbalový růst a rozvoj velkého talentu, který Justin postupně odkrývá. Pokud bude dřít a pravidelně hrát, mohl by dosáhnnout stejných úspěchů jako jeho otec.

Nizozemský sniper Patrick Kluivert zaznamenal v 79 zápasech za národní mužstva 40 branek. Debut si odbyl v roce 1994 proti České republice. S oranjes došel do semifinále MS 1998, EURA 2000 a 2004, po kterém ukončil reprezentační kariéru. Na klubové scéně zářil nejvíce v Barceloně. Během pěti let vyhrál Champions League, španělskou La Ligu a 110krát zavěsil. Aktivní kariéru ukončil v roce 2008 po angažmá v Lille. Aktuálně působí jako spotovní ředitel pařížského PSG.

Před dvěma lety si užíval podobné pozornosti jako Justin český talent Václav Černý, kterého mezi muže pozval kouč deBoer a rodákovi z Příbrami dopřál i dostatek prostoru na hřišti. Zlom přišel se změnou na trenérském postu. Přišel Bosz a Černý musel opět dokazovat, jak výjimečným hráčem je. Své místo si vybojoval zpět. Snažení nakonec zhatilo zranění zad a rekonvalescence. Nyní Černý nastupuje za Jong Ajax ve druhé nejvyšší holandské lize a věří v návrat do prvního týmu.