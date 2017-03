Schweinsteiger se v Americe musel divit. Dostal divnou otázku o MS

Schweinsteiger po roce a půl ukončil neúspěšné angažmá na Old Trafford a kývl na roční smlouvu s Chicagem. V klubu, za který v minulosti nastupoval i český internacionál Luboš Kubík, si vydělá téměř 110 milionů korun. V Manchesteru mu ale zůstaly nevyřízené účty, nestačil se totiž rozloučit se spoluhráči.

„Rozhodnutí o přestupu padlo poněkud pozdě, takže jsem klukům z týmu nestačil dát sbohem,“ řekl Schweinsteiger na své první tiskové konferenci v Chicagu. „Oni se navíc připravovali na venkovní zápas (proti Middlesbrough), tak jsem chtěl, aby se soustředili na něj, ne na mě.“

Němcova první tisková konference přinesla i nečekaně vtipný moment. Sám Schweinsteiger se asi divil, když se ho jeden z amerických novinářů zeptal, jestli si myslí, že s týmem Fire může vyhrát mistrovství světa. Nové hvězdě klubu musel vysvětlit generální manažer, že se novinář chtěl otázat na MLS Cup.

LOL some American journalist asked Schweinsteiger if he thinks Chicago Fire can win the World Cup😂😂😂 pic.twitter.com/XUkEALzT17

Do americké soutěže na sklonku kariéry dorazilo už nemálo fotbalových hvězd - třeba i Robbie Keane, Steven Gerrard, Thierry Henry a samozřejmě David Beckham. Podobnost s anglickou superhvězdou, která se v dresu LA Galaxy stala tváří ligy, však Schweinsteiger odmítá.

"Na srovnání s Beckhamem vůbec nemyslím. Prostě chci hrát dobrý fotbal, pomoci týmu a také pomoci obyvatelům Chicaga, aby si uživali fotbal," řekl 32letý fotbalista a vzpomněl na úspěšné sportovní týmy, které ve třetím nejlidnatějším městě spojených států působí. "Chicago má skvělý tým v baseballu, hokeji i americkém fotbalu, a doufejme, že brzy i výborné fotbalové mužstvo," zrekapituloval.

To Schweinsteigerův nový kouč, Srb Veljko Paunovič, se nebál svého svěřence vychválit do nebe. "Měli jsme skvělý první trénink, Bastian všechny inspiruje a všichni chtějí hrát vedle něj," řekl na tiskové konferenci. "Je světová extratřída, jako hráč i jako člověk. Myslím, že v budoucnu může být ikonou MLS," dodal.

Good start with my new mates at @ChicagoFire! Looking forward to our challenges 👍🏼 pic.twitter.com/BuhjYEqIx3