Hattrick za 38 minut! Talent Černý předvedl v Nizozemsku parádní výkon

Dvakrát po sobě teď figuroval v nominaci áčka. Za celou jarní část to byly první dva momenty, kdy ho trenér Peter Bosz vzal s prvním týmem Ajaxu k ligovému zápasu. V Klassiekeru proti Feyenoordu si Václav Černý dokonce i zahrál deset minut. Teď se ale zase vrátil zpátky do druholigového výběru. To je špatná zpráva. Ovšem hned přichází dobrá. Za Jong Ajax na hřišti Telstaru dal hattrick za 38 minut!