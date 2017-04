Nespi, útočíme! Ex-brankář Ajaxu kuriózně daroval soupeři gól

V hitparádě zbytečně inkasovaných gólů by se tenhle umístil hodně vysoko. Brankář nizozemského druholigového týmu Almere City Chiel Kramer "zaspal" při akci konkurenčního Waalwijku, nechal se obrat o míč a soupeř tak vyrovnal. Jeho tým si kvůli tomu navíc pohoršil v boji o postup do nejvyšší soutěže.

Fotbalově vyrůstal ve slavném Ajaxu Amsterdam, nikdy si za něj ale nepřipsal jediný start. A teď už možná víme proč. Šestadvacetiletý brankář Chiel Kramer totiž v Eeerste Divisie, druhé nejvyšší nizozemské soutěži, předvedl nepochopitelnou minelu.

Za stavu 1:0 pro jeho Almere City vyběhl Kramer na hranici malého vápna a útočníkovi Waalwijku Robu van Sonsbeekovi sebral šanci přímo u nohou. Rozhodčí navíc jasně viděl, že zákrok vysokého brankáře šel přes míč, vyloučil proto, že by se měla kopat penalta.

Potud vše v pořádku. Jenže Kramer se pak místo hry začal soustředit na Van Sonsbeeka, který se po bolestivém střetu svalil za brankovou čáru. A míč nesebral do rukou ani nezakopl za čáru, místo toho si jej nechal u nohou. Jako by říkal: Pojďte, vezměte si ho. A další z útočících hráčů, Pieter Langedijk, toho s radostí využil využil a srovnal.

Waalwijk už si výsledek 1:1 pohlídal, Almere tak díky nečekanému výpadku Kramera přišel o dva důležité body a pohoršil si v boji o postup do nejvyšší soutěže. Vypadl totiž z nejlepší skupiny pro play off a aktuálně by byl nasazený do čtvrtfinále místo semifinále. Teď už jen může doufat, že čahoun Kramer si svoji porci smůly vybral a ve zbytku sezony zůstane jistý, jako předtím.