Straka o konci v Egyptě: Zkolaboval kvůli mně Facebook, fanoušci brečeli

Když se má zamyslet nad tím, proč v Česku nezavadí o práci a trénuje v arabském světě, začne se v něm vařit krev. Žíla na krku naběhne, František Straka je hned plný emocí. „Protože Straka je takový, jaký je. Přímý, řekne svůj názor. Měnit se nebudu, jdu si svojí cestou. Buď mě lidi berou, nebo ne. Jsem upřímný člověk. Každému tady se můžu podívat do očí. U ostatních pochybuji,“ zaníceně vypravuje. Podle svých slov má v kapse luxusní kontrakt s jedním klubem v Káhiře. Nastoupit znovu do práce by měl v létě.

Povídejte, co se stalo v Ismaily?

„Začnu trochu zeširoka. Když jsem viděl mužstvo předtím, bylo to pro mě velké rozčarování. Ten tým neměl žádný systém, žádnou organizaci. Pak jsem do toho vletěl já a začaly se dít věci. Podstatně jsem změnil herní systém, vymýtil jsem neorganizovanost a hurá styl. Najednou se všechno změnilo. Fanoušek v Ismaily je náročný, nesnáší laxnost, pohodu, hraní na sebe a on ocenil, jakým způsobem jsme se prezentovali. Hřeje mě jedna věc: jak mě vnímá egyptský fotbalový národ.“

Jak?

„Představte si, že mě oslovila žena, která v arabském světě jen tak za chlapem přijít nemůže. Se slzami v očích mi říkala, že uspořádali motlitbu, abych v Ismaily zůstal. Koukal jsem na ni jako blázen.“

Když vás fanoušci a egyptský fotbalový národ tak milovali, proč už v Ismaily nejste?

Do rozhovoru vstoupí Strakův manažer Feras Ali. „Prezident klubu přišel o poločase zápasu s týmem Smouha do kabiny a Franzovi se to nelíbilo. Prezident mi hned naštvaný volal, že ho vyhodí. Ve VIPce oznámil, že se Strakou končí. On je hrdý člověk, velký byznysmen a po zápase už to nemohl vzít zpátky.“

Pane Strako, vážně to bylo jen kvůli této kontroverzi?

„Dodnes se na to ptám nejen já, ale také celá komunita v Ismaily, stejně tak činitelé z dalších klubů. Ono totiž skoro k ničemu nedošlo. Prezident přišel do kabiny, mluvil s jedním z mých asistentů a já se ho zeptal, zda je vše v pořádku. Vzal jsem si hráče stranou a takticky je začal připravovat na druhý poločas. Tím to skončilo. Verbální atak neproběhl žádný.“

Nezlobte se, ale pak tomu nerozumím.

„Proto se ptám proč. Bylo mi jasně řečeno, abych si připravil mančaft na příští sezonu. Že mi dávají půl roku, aby Ismaily bylo schopné konkurovat nejlepším klubům v Egyptě. Nedostal jsem žádný úkol být do čtvrtého místa. Všichni se ptali, co se stalo, a já jim na to neměl, co říct.“

Straka: Prezident Ismaily si uvědomil svoji chybu

Co se dělo pak?

„Mám zprávy, že prezident chtěl vzít svoje rozhodnutí zpět a že si uvědomil svoji obrovskou chybu. (Ali: „V ulicích se za Franze demonstrovalo, fanoušci ho milovali.“) Z průměrného mančaftu jsem udělal řadu reprezentantů. Kamkoliv jsme jeli, všichni říkali, jak Ismaily hraje super fotbal. Úplně jsem změnil vnímání veřejnosti.“

Počkejte, ale výsledky jste úplně špičkové neměl. V osmi ligových zápasech jste vyhrál jen dvakrát.

„Ale také jsem jen jednou prohrál, zbylých pět utkání skončilo remízou. To přece není vůbec špatná bilance. Navíc my jsme v zápasech byli dobří, dominantní, ale také jsme se dopouštěli individuálních chyb, kdy trenér těžko může něco udělat.“

Setkal jste se poté ještě s prezidentem?

„Ano. Na popud hráčů. Víte, co jsem mu řekl?“

Strako, neodcházej! S tímhle nápisem protestovali fanoušci Ismaily proti vyhazovu Františka Straky. • Foto Facebook.com

To netuším.

„Pane prezidente, děkuju strašně moc za šanci. Myslím, že jsem tady udělal dobrej džob. Na jednu věc vás ale chci upozornit. Z kabiny jsem vás nikdy nevyhodil. To byla možná vaše dedukce. Na druhou stranu trenér je v kabině ten, kdo má k mužstvu mluvit. Vůbec jste mi neřekl, do jakého místa bychom měli skončit. Jen jste mi oznámil, abych připravil mančaft na příští sezonu, aby byl konkurenceschopný těm nejlepším v Egyptě. Tak si příště ujasněte, co mi budete povídat. V Praze vás rád pozvu na kafe, klidně budeme kamarádi. A odešel jsem pryč. On se normálně rozklepal, zapálil si cigaretu, ruka mu vibrovala. Nebyl mi schopný říct pravdu do očí.“

Sledoval jsem záběry, jak vám hráči po vstřelené brance skáčou do náruče. Byli na vaší straně?

„Z týmu jsme vytvořili rodinu. Odchod byl hodně emocionální, někteří hráči dokonce plakali. Pro mě to bylo nepochopitelné, nic takového jsem nikdy neviděl. Kdyby to tak nebylo, odchod by mě nemrzel. Nakonec všichni táhli za jeden provaz. Pochopili, že co jde ze mě, je upřímné, žádná lež.“

Nakazil jste je svým typickým entuziasmem, zápalem pro věc?

„To jsem já. (usmívá se). Takový budu celý život. Měl jsem obrovskou výhodu, že můj agent mě na specifika arabského světa dopředu připravil. Když jsem tuhle šanci dostal, tak jsem ji čapnul za pačesy a chtěl jsem dokázat, že Straka je Straka. Že se doma nebude prosit o džob a čekat, zda si ho někdo vezme. A tohle přesně se mi podařilo. Pozitivní energii a svoje zkušenosti z mnoha zemí jsem předával na hráče. Mám obrovskou výhodu, že jsem jazykově vybavený. To je základ číslo jedna. Mě tady baví ty frajeři, kteří si myslí, že dostanou práci venku, a pak je slyšíte mluvit, jak někde na jarmarku. Nechci se chválit, ale na svoji práci jsem hrdý. V Ismaily se mi dostalo uznání, což je pro mě náboj do další práce. Nepatřím do starého železa.“ (Ali: „Hned jsme dostali další čtyři nabídky na práci. Už teď má vystaráno na dalších pět let dopředu. Ani mě nebude potřebovat. Máme podepsanou smlouvu s jedním klubem v Káhiře za trojnásobně lepších podmínek. Franz tam nastupuje po sezoně.“)

Arabské písmo je hodně těžké, umím jakžtakž počítat

Jaký je vůbec egyptský fotbal?

„Hodně útočný, živelný, líbí se. Není tam nuda. Hraje se nahoru dolů. A je tam kvalita. Egypt hrál finále Afrického poháru národů, 80 procent hráčů bylo z domácí ligy. To už něco ukazuje. Ty kráso - největší kluby Al Ahly, Zamalek, Smouha - to jsou giganti. Vadila mně jen neúčast fanoušků.“

Po masakru před pěti lety na stadionu v Port Saíd se do hlediště egyptských stadionů dostane jen omezený počet diváků. Příští rok přestane zákaz platit. Je znát natěšení fanoušků?

„Jistě. Fotbal sledují zpoza bran stadionů, nebo v kavárnách. Teď se to změní. Na poháru klubů, v jehož finále byl Zamalek s Al Ahly, mohli do dějiště v Emirátech přijet fanoušci obou klubů. Bylo to fantastické. Plný stadion. Lidi jsou strašně emocionálně založení, milují fotbal. Někdy jsou i dost agresivní, ale takové to tam prostě je.“

Baví vás s takovou náturou pracovat?

„Samozřejmě. Oni jsou obrovsky šikovní na balonu, rychlí, agresivní. Přesně to, co mám rád. České hráče k takovému stylu musíte neustále nabádat, tam s tím nemáte absolutně žádný problém. Naopak je musíte držet v systému, v taktice. Když jsem přijel, tak na mě všichni koukali, co jsem zač. Po čtyřech měsících jsem se dostal do třicetimilionové Káhiry, lidé mě zastavovali a chtěli si se mnou dělat fotky. Trenér je tam modla a hromosvod zároveň. Pokud tam vstoupíte správnou nohou, uznání se vám dostane veliké. Vezměte si, že poté, co se provalilo, že jsem skončil, zkolaboval v Ismaily Facebook.“

Na začátku měsíce došlo v Egyptě ke dvěma teroristickým útokům, v zemi byl vyhlášen výjimečný stav. Strach vás nepřepadl?

„Dokud se to netýká bezprostředně vás, příliš to nevnímáte. Jen zaregistrujete, že se to stalo. Byl jsem tak zaměstnaný fotbalem, neřešil jsem věci okolo.“

Učil jste se arabsky?

„Písmo je hodně těžké. To jsem nepochopil. Umím jakžtakž počítat.“ (okamžitě přejde do arabštiny) Ale třeba, jak se řekne straka, nevím.“

