Pavelku chtěl Janov. V Turecku mě zklamaly hvězdy, dělají excesy, říká

V Turecku je už téměř rok a půl a v klubu z předměstí turecké metropole si vybudoval solidní pozici. David Pavelka odehrál za Kasimpasu prakticky celou sezonu. Navíc je blízko finále tureckého poháru. V prvním semifinálovém duelu s Konyasporem odstartoval gólem úžasný obrat, kdy s parťáky otočil během čtyř minut výsledek z 0:2 na 3:2. Do úterní odvety příznivý výsledek.

Vyhrát pohár by pro klub byla bomba, ne? Žádnou trofej ještě nemá.

„Je to tak. Historie klubu je sice dlouhá, ale ne v první lize. Byl by to velký úspěch. Je to cítit. Celou sezonu se dělalo hodně, abychom došli daleko. Měli jsme i relativně dobrý los už ve skupinách, na které se tady pohár hraje. Přes ligu se do Evropské ligy nedostaneme, takže priorita je jasná. Myšlenkami jsme všichni v úterý na poháru.“

To musíte být za hrdinu, když jste pomohl první semifinále otočit gólem z 0:2 na 3:2.

(usměje se) „To vůbec ne, to byl super týmový obrat. Jestli mi tady něco ze začátku sezony chybělo, byla to týmovost. Teď je cítit, že všichni taháme za jeden provaz. Sezona končí a tak 75 procentům hráčů základní sestavy tady končí smlouva, u dalších je to taky otevřené. Pokud by se nám podařilo dostat do Evropské ligy, kádr by se možná udržel pohromadě. Je to pro nás docela velká motivace.“

Je vidět, že vás to nakoplo, když jste naposledy vyhráli 3:1 i na hřišti Galatasaray. To také není běžný výsledek, co říkáte?

„Máme relativně vyrovnanou sezonu, co se herního projevu týká. Podzim se nám moc nedařilo výsledkově, na jaře však hodně. Jsme i jedním z mála týmů, který obral o body každého z top čtyřky tureckých klubů (Galatasaray, Fenerbahce, Besiktas, Istanbul Basaksehir, pozn. red.), to je také slušná statistika. Ale na Galatasaray jsme trochu obětovali naši hru, připravili jsme se hlavně na jejich nejnebezpečnější hráče. Já se posouval na post desítky, špílmachra, ale víceméně jsem hrál spíše takového hlídacího psa. Na Sneijdera jsme měli nasazené defenzivní záložníky. Neutralizovali jsme jim hru a ke konci byli už dost otrávení a podráždění. Zajímavý zápas, dobrá zkušenost.“

Už to berete jako samozřejmost, že nastupujete proti takovým hráčům jako Wesley Sneijder?

„Samozřejmě to stále vnímám a musím říci, že jsem byl párkrát i dost zklamaný. Když jsem sem šel, tak jsem se na tyto megahvězdy těšil, i když už mají ten nejproduktivnější věk za sebou. Ovšem pořád jsou to hráči, kteří hráli v Realu Madrid, v Arsenalu. Ale občas jsem z nich trochu zklamaný. Čekal bych od nich, že půjdou všem příkladem, místo toho tady občas předvádí excesy, když hrají nefér, mají zákeřné zákroky. Ovšem pokud budu brát jen fotbalovou stránku, tak na to občas pořád koukám s otevřenou pusou, co dovedou. To je hodně vysoký level.“

Kdo vás zklamal nejvíc?

„Tak třeba teď z Galatasaray zrovna Sneijder, když na nás halekal, ať s ním vůbec nedebatujeme, jestli víme, kdo on je a co dokázal a že vůbec nemáme mandát mu něco říkat. Van Persie zase nasimuloval spoustu penalt... Ale to jejich věc, nechci je kritizovat. Jen si myslím, že by si hvězdy v tomhle věku a na takových pozicích měli fotbal spíše užívat.“

V klubu jste se opět potkal i s bývalým spoluhráčem z Liberce Herolindem Shalou, který v Kasimpase hostuje ze Sparty. Příliš šancí však nedostává, nevrátí se do Sparty?

„Ze Sparty hostuje, takže asi ano, ale nevím, jestli tam zůstane, to bych spekuloval. Přišel ještě za minulého trenéra, který si ho vyhlédl, v prvním zápase dával i gól. Jenže dvě utkání poté náš trenér odstoupil. Nový trenér mu dal nějaké příležitosti, ale spíše v pohárových zápasech. Hodně trénuje a maká, nějaké šance by si podle mě zasloužil, ale myslím si, že už moc prostoru do konce sezony nedostane. Rád bych se však mýlil. Ale uvidíme, jak to bude dál, nám se po sezoně kádr asi opravdu radikálně změní.“

Poslední nabídka přišla z Janova

A vy zůstanete? Smlouvu máte ještě na rok.

„Těžko plánovat. Mně se tu líbí, určitě tady jsem spokojený a neutíkám, ale zase za tu dobu jsem dvě nabídky dostal, které mě osobně lákaly, ale prezident klubu řekl jasné ne a tím to pro mě skončilo. Záleží, za jakých podmínek by to bylo pro klub a až pak bych o tom mohl přemýšlet i já. Pokud by to však byly nabídky jako předtím, tak bych se tomu určitě nebránil. Chtěl bych si ještě zkusit o trochu kvalitnější soutěž.“

Prozradíte, kdo u vás stál?

„Poslední byla z Itálie, z Janova, tradiční klub, byť je teď namočený v boji o záchranu. Ovšem je to pořád Série A. Turecká liga je stále vnímána tak, že to není kvalitní soutěž, i když si myslím, že je kvalitnější než česká. Kdybych měl možnost vyzkoušet si tuto štaci, tak bych se tomu nebránil. Určitě by to byla super zkušenost.“

Je ve hře případně i Sparta?

„Tuhle variantu jsme zatím nijak nepromýšleli, nevím, jestli je to aktuální. Ale v tuto chvíli, pokud jsem v cizině a dokud jsem mladý a ještě relativně fit, tak bych se rád podíval ještě po světě, pokud by to šlo.“

Otevřme ještě jedno smutné téma. Jak vás zasáhlo, že si v Turecku vzal život František Rajtoral?

„Osobně jsem Frantu moc neznal, potkali jsme se vždy jen na hřišti a tam prohodili pár slov. Ale samozřejmě to bylo hodně nepříjemné, hodně lidí mi volalo, jestli je to pravda, já jsem nic nevěděl... Zasáhlo to tady hodně lidí, je to velká tragédie, byli jsme z toho s manželkou špatní. Bohužel se s tím už nic neudělá. Když jsem pak dával v poháru gól, poslal jsem ho Frantovi nahoru. I když jde jen i takové gesto, byl jsem rád, že jsem ho mohl udělat.“

Má jeho sebevražda v Turecku i nějaký dozvuk v podobě úvah, jak by šlo v budoucnu hráčům v podobných situacích pomoci?

„Nevím, jak to funguje. Je to i těžké soudit, protože jsem v klubu, kde tyto věci fungují automaticky. Máme psychologa, mě si za tu dobu dvakrát třikrát pozval na klasickou konzultaci a tím to bylo vyřešené. Tady je to opravdu specifické prostředí a některé kluby nemají platební morálku úplně v pořádku. A pokud má člověk nějaké problémy, nabaluje se to a je to samozřejmě těžké. Ale nevím, jestli Turci koukají tak daleko dopředu a zda si tyto věci vyhodnocují. Já jsem v klubu, kde tyto věci fungují a kde je hráč opravdu na prvním místě, zaplať pánbůh za to.“

Pelta? Turci si všimli i dění ve vládě

A ještě jedno téma. Český fotbal teď zasáhlo uvalení vazby na šéfa svazu Miroslava Peltu. Jak to na dálku vnímáte?

„Sleduju to, to je jasné, spoustu času trávíme na bázách, takže hodně čtu. Poslední týden to bylo vůbec hodně zajímavé. Demise, nedemise, aféra... Je to nepříjemné, je to další špatná reklama pro český fotbal. Uvidíme, až budou nějaké závěry, ale samozřejmě se to nečte dobře.“

Registrují to v Turecku?

„Ano. Ale to si všimli i toho, že premiér podává nebo nepodává demisi. Na Peltu se mě ptali, jestli to je pravda. Samozřejmě vím jen to, co se napíše, ale bavili jsme se o tom hodně. To každopádně. Pro český fotbal to může být problém, pokud budou zastavené finance. A to není dobře nejen pro profesionální fotbal, ale hlavně pro amatérský, protože pořád je to převážně zábava.“

Jak vysvětlujete, že šéf fotbalu skončil ve vazební věznici?

„Ono se to samozřejmě vysvětluje těžko. Jen jim říkám fakta, která se dočtu. A maximálně pak padnou nějaké fórky. Je tady hodně kluků s ciziny, bavím se s nimi, tak mi třeba přidají taky k dobru nějaké historky z jejich soutěží. Ale nepamatuji se, že by se něco podobného v nedávné historii stalo někde jinde.“

Podělte se s námi taky o nějakou historku.

„Nebylo to nic extra, šlo spíše o to, jak fungují také nějaké zákulisní praktiky třeba ve Francii nebo v Portugalsku, ale tady bych nechtěl být konkrétní. Na nějaké úrovni takové věci asi fungují všude.“