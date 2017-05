Celtic je blízko rekordní sezony bez prohry. V létě ho vyzve Slavia

Celtic je v domácí soutěži bezkonkurenční a šestý titul za sebou si zajistil už 2. dubna. Nyní však slavný klub útočí na zápis do historie. Pokud se Celtiku v nedělním ligovém finále proti Heart of Midlothian podaří získat bod, jako první tým od roku 1899, kdy to dokázali jeho městští rivalové Rangers, projde sezonou bez porážky.

Rangers na sklonku 19. století dokonce všechny zápasy vyhráli. Bylo jich však pouze osmnáct, zatímco nyní týmy ve skotské lize absolvují o dvacet duelů víc. Celtic z dosavadních 37 utkání nevyhrál jen čtyři.

Střeleckou explozi glasgowského týmu odnesl ve čtvrtek i český brankář Tomáš Černý, jenž ale po třech inkasovaných gólech kvůli zranění o přestávce střídal. Fotbalisté Celtiku už v tomto ročníku nastříleli 104 branek, a pokud přidají proti Hearts alespoň jednu další, vyrovnají rekord skotské ligy, který stanovili jejich předchůdci v sezoně 2003/04.

Úspěšný ročník může Celtic korunovat 27. května ve finále Skotského poháru proti Aberdeenu a po triumfu v lize a Ligovém poháru získat domácí "treble".

V červenci proti Slavii

Formu Celtiku bude moci otestovat pražská Slavia. Ta se totiž se skotským mistrem utká na začátku července v přípravném zápase. Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík zároveň prozradil, že při této příležitosti pokřtí klub jednu z tribun v Edenu.

720p 480p 360p 240p <p>Liga jde do finále, ale podle výsledků a výkonů uchazečů o titul to vypadá, jako by ani nikdo nechtěl pohár nad hlavu zvednout. Plzeň působí těžkopádněji od začátku jara, ale u Slavie, která začala druhou polovinu soutěže ve velkém stylu, to bije do očí. Co se u ní změnilo? Podívejte se na pravidelný pořad iSport TV Rentgen.</p> REKLAMA RENTGEN: Proč titul nikdo nechce? Slavii vázne organizace hry • VIDEO iSport TV