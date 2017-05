Omyl Paixao? V Polsku bojuje o titul i krále střelců. Nemožné neexistuje, říká

Ve Spartě nechtěný, po návratu do Polska vyzývaný. Portugalský útočník Marco Paixao se po nevydařeném angažmá v Praze znovu dostal do formy. V polské Ekstraklase je v čele tabulky střelců a s Lechií Gdaňsk bojuje o mistrovský titul. Naposledy se předvedl v neděli, kdy hattrickem sestřelil Pogoň Štetín. „To se mi ještě nikdy za jednu sezonu nepovedlo. Jen to ukazuje, že nemožné neexistuje," říká 32letý střelec.