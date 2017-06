Basilej se loučila se šéfem. Vzácná invaze fanoušků, Federer se klaněl

Basileji v posledním kole už o nic nešlo, červenomodří získali titul se sedmnáctibodovým náskokem. V utkání se St. Gallenem tak mohli hlavně oslavovat. Kromě převzetí trofeje, kterou zvedl nad hlavu kapitán Matias Delgado, došlo na jedno dojemné loučení.

Své sbohem totiž klubu řekl Bernhard Heusler. Švýcarský právník je podepsaný za nejúspěšnějším obdobím v historii FC Basilej, v jehož vedení působil osm let, od roku 2012 v roli prezidenta. "RotBlau" pod jeho dohledem v každé sezoně získali titul, jako první v zemi navíc dosáhli ročního obratu přes 100 milionů švýcarských franků.

Fanoušci se s Heuslerem rozloučili asi nejspořádanějším vniknutím na hřiště, jaké kdy uvidíte. V 73. minutě hráči vyklidili pole, aby mohla trávník zasypat početná skupina ultras, která odcházejícímu prezidentovi přezdívanému Bärni věnovala choreo. Ten před nimi za potlesku svých svěřenců mával klubovou vlajkou. Po zhruba sedmi minutách se fanoušci zase vrátili na svá místa, jako by se nechumelilo. Velká vzácnost!

Incredible scenes at St. Jakob's Park yesterday. After 72 minutes, hundreds of FC Basel fans suddenly entered the pitch. 'Chapeau Bärni' pic.twitter.com/8AWh1yodca