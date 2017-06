Dočkal ožil s novým koučem! Připravil dva góly, jeho tým podruhé vyhrál

Český záložník Dočkal se prosadil v prvním utkání pod novým trenérem Jasenem Petrovem. Bulhar nahradil během reprezentační pauzy čínského kouče Ťia Siou-čchüana, jenž v závěru svého působení přestával Dočkala stavět.

Osmadvacetiletý český reprezentant, který odešel do Che-nanu v zimě ze Sparty údajně za 230 milionů korun, měl prsty v druhém a třetím gólu svého mužstva. V 50. minutě si jeho zatočený trestný kop z pravé strany do vápna srazil do vlastní branky jeden z hráčů Jen-Pienu.

Šest minut před koncem pak Dočkal ve středu pole prostrčil míč do pokutového území filipínskému útočníkovi Javieru Patiňovi, jenž sám před brankářem nezaváhal a stanovil konečný výsledek 3:1.

Podívejte se na Dočkalův trestný kop, po kterém padl druhý gól jeho týmu

