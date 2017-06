Chrien už patří Benfice! Nabídka se nedala odmítnout, říká Šádek

Hotovo! Slovenský záložník Martin Chrien přestoupil z Viktorie Plzeň do Benfiky Lisabon. Portugalský klub by měl za reprezentanta do 21 let podle informací iSport.cz zaplatit necelý milion eur (cca 25 milionů korun). Chrien podepsal s Benfikou smlouvu na pět let. „Martin odehrál skvělý šampionát a dostal velmi zajímavou nabídkou, která se prakticky nedala odmítnout. Za celou Viktorku bych mu popřál, ať se mu v Portugalsku daří,“ okomentoval transfer generální manažer klubu Adolf Šádek na stránkách klubu.