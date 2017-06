Benfica? Asi pecka, ne? divil se Chrien. Manažer vypráví příběh přestupu

Rozhodně to v komkoliv mohlo vyvolávat údiv. Pohledy „vyvoraných“ myší. Koneckonců i v těch, kteří v tom přestupu přímo byli – v manažerovi Davidu Nehodovi a samotném hráči Martinu Chrienovi. 21letý slovenský záložník Viktorie Plzeň udělal bombastický krok do Benfiky Lisabon. Upeklo se to roztomile.

„Začalo to jednoho sobotního odpoledne v Dětmarovicích...“ začíná vyprávět Nehoda skoro až pohádkový příběh.

Tehdy byl fotbalový manažer se svými kolegy kouknout na přípravné utkání v malé severomoravské obci. Hrála tam Karviná s Baníkem. A Nehodovi z ničeho nic zazvonil telefon.

„Viděl jsem, že to je portugalské číslo, vůbec jsem nevěděl, o co může jít. Pak se pán představil jako zástupce Benfiky Lisabon, a že klub se zajímá o Martina Chriena. Ze začátku jsem tomu nedával moc velkou váhu, sám jsem to zpracovával,“ vypráví.

Jasné mu to bylo až o něco později. Z Lisabonu dorazila konkrétní nabídka a taky požadavek, aby Nehoda zprostředkoval setkání s vedením Viktorie Plzeň v Praze.

Už v pondělí, tedy za dva dny, se oba kluby zvládly dohodnout na podmínkách.

„Ale nešlo to tak hladce. Jednou se to trochu zaseklo a chvíli se i zdálo, že to nedopadne,“ říká Nehoda. Bylo potřeba ještě trochu poopravit nějaká čísla, ale o tom se místopředseda představenstva rodinné firmy nechce bavit. Podle zdrojů Sportu nakonec dohoda dopadla u částky těsně pod milion eur.

„V tu chvíli už začal nervóznět i Martin. Normálně je pořád klidný, emoce najevo zrovna moc nedává. Ale během jednání mi asi třikrát nebo čtyřikrát psal, jak to vypadá.“

Chrienův klid se ostatně poznal už předtím, když mu Nehoda šel tu fajn novinu říct.

„Hele, asi mám pro tebe mančaft.“

„A jaký?“ byl furt v klidku Chrien.

„No, asi je to bomba. Benfica.“

„Cože? To je asi dobrý, ne?“ hnulo se to v mladém záložníkovi.

„V pondělí už to začal docela prožívat, když jsme to s kluby ladili. Až pak jsem mu napsal: Kámo, je to okej.“

Chrien se pak sbalil a v úterý přejel do Prahy, aby ve středu ráno mohl odletěl do Lisabonu. Zdravotní testy v lisabonské nemocnici trvaly až do večera, pak to mohl talentovaný Slovák podepsat. Na pět let.

A jeho další program? Kouč Rui Vítoria si představoval, že už v sobotu bude s celým týmem zahajovat přípravu. Nakonec dostane Chrien dva dny navíc. V neděli se vrátí do Lisabonu a v pondělí se připojí k mužstvu.

A začne si budovat pozici v klubu, o němž možná ani nesnil. Vždyť doteď ho Viktoria posílala po hostováních třeba do Brna nebo do Českých Budějovic, v samotné Plzni se pořádně neprosadil. Vyšlo mu ale EURO jednadvacítek, na němž Slováci sahali po semifinále, které jim nakonec uniklo kvůli vykutálenosti Německa a Itálie.

„Je to prostě pecka. A je to přestup význačný tím, že v něm sportovní stránka úplně převážila nad penězi. Tady vůbec nešlo o to, že půjde o milion eur, nebo o dva, ale že Martin půjde do věhlasného klubu, tradičního s jednou z nejlepších akademií světa. Je to pro něj pocta, a pro nás taky,“ kýve Nehoda.

