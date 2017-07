Hvězdný Adebayor, o kterého stála Slavia: Nemluvím se svou rodinou

Adebayor uměl „zlobit“ vždy. Příznivci Arsenalu si jistě dobře pamatují, jak jim v dresu Manchesteru City vstřelil gól a běžel přes celé hřiště, aby mohl oslavovat pod jejich kotlem. Ve své kariéře toho ale zvládl mnohem více. I nyní v tureckém týmu İstanbul Başakşehir se mu údajně moc nelíbí.

Toho plánovala využít pražská Slavia, která měla Adebayora v létě mezi vyhlédnutými hvězdnými posilami. Nakonec do toho ale vedení „sešívaných“ nešlo ze dvou důvodů. První byl logický, zkušený útočník by byl opravdu extrémně drahý. A druhý? Ano, kontroverzní pověst.

Na druhou stranu, Adebayor to neměl zdaleka vždy v životě snadné. V roce 2015 odhalil na svém Facebooku všem fanouškům svůj těžký vztah s rodinou, která ho podle něj finančně vysávala. „Nestarali se o mě, ale o můj účet,“ postěžoval si nyní pro britskou stanici BBC.

Bratr pokazil angažmá v Realu

Právě v exkluzivním rozhovoru prozradil o těžké životní situaci mnohem více. „Myslím, že jsem tehdy udělal dobře, když jsem všechno zveřejnil. I když mnozí říkali, že jsem si to měl nechat pro sebe,“ vyprávěl Adebayor a hned přidal nepříjemnou vzpomínku.

„Dělal jsem všechno pro to, abych se udržel v Realu Madrid, ale nemohl jsem tam zůstat kvůli staršímu bratrovi. On totiž poslal do klubu dopis jménem naší celé rodiny, že by mě neměli v kádru držet,“ odhalil šokující chování svého sourozence.

„Neříkám, že to je jediný důvod, proč si mě Real nenechal, ale byla to součást. I kdyby to znamenalo 10%, je to hodně,“ naštval se Adebayor i po letech.

To ale nebylo zdaleka všechno, dnes třiatřicetiletý fotbalista se opřel také do svých rodičů. „Moje matka říká, že jsem jí nikdy nedal 200 dolarů. Ale lidé nevědí, že jsem jim koupil dům a auta. Takže moje rodina nemůže říkat takové věci,“ tvrdil.

Rodině na mně nezáleželo

„Dnes už ale vidím věci jinak, jsem jiný člověk. Matka mi dala šanci stát se tím, čím jsem, za to jí nikdy nebudu moci dostatečně poděkovat. Respektuji jí jako svou mámu, respektuji, že byla se mnou v těžkých časech. Ale dnes jsem Adebayor. Také se musím o někoho starat,“ pokračoval.

Tak jako tak, bývalá hvězda Arsenalu či Manchesteru City se svou rodinou v kontaktu od roku 2015 není. „Nemluvím se svou rodinou, ale mluvím s přáteli. Když někdo přijde, klidně si s ním promluvím, protože jsem dobrý věřící,“ oznámil Adebayor.

„Na problém s mou rodinou už nemyslím, protože se mi podle mě nesnažili pomoct v kariéře. Nikdy mi nezavolali, zda jsem v pořádku, když jsem se zranil. Zavolali jen, když něco chtěli. Rodina je nakonec to nejdůležitější. Proč zapomněli na svou krev a starali se jen o můj účet?“ ptal se sám sebe.

„Pro mě je to pryč. Jsem šťastný, jaký jsem. Jsem vždy šťastný,“ zakončil Adebayor pozitivně svou upřímnou zpověď.