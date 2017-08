Konaté po boku Pirla a Villy? Záložníka Sparty láká New York City

Sbohem Praho, hello New York? Před Tiémokem Konatém, který se stal ve Spartě nepotřebným, se rýsuje zajímavá změna dresu, soutěže i kontinentu. Sedmadvacetileté křídlo z Pobřeží slonoviny by na roční hostování s opcí rád získal New York City, špičkový tým zámořské MLS. „Mohu potvrdit, že nabídku z tohoto klubu jsme obdrželi,“ řekl deníku Sport hráčův agent Orhan Dumanjič.

Převzít milimetrovou přihrávku od Andrey Pirla a pak přesným centrem vyzvat ke skórování Davida Villu. Tato krásná představa se v případě Tiémoka Konatého může záhy stát skutečností. Zájem o odstaveného hráče Sparty totiž projevil tým New York City, v jehož dresu dohrávají legendární Ital i Španěl své bohaté kariéry.

„Ozval se mi David Lee, sportovní ředitel New York City, že by měli o Timyho zájem,“ potvrzuje zástupce afrického fotbalisty Orhan Dumanjič nabídku, která je z pohledu hráče i českého klubu maximálně prestižní.

Sparťanské prokletí na stadionu U Nisy trvá, Letenští v Liberci nevyhráli už pět a půl roku. Tentokrát jim nepomohlo ani to, že za jejich vedení 1:0 šel Slovan do devíti – i v takovém oslabení dokázali domácí vyrovnat. Vyvinout tlak, který by vedl k vítěznému gólu, už hosté nedokázali.

Vždyť úroveň zámořské MLS jde konstantně nahoru a New York City patří mezi největší kluby soutěže. Po čtyřiadvaceti odehraných kolech jsou Pirlo a spol. na druhém místě východní skupiny a účast v podzimním play off by mu už neměla uniknout. Zároveň jde o partnerský klub Manchesteru City a jeho trenérem je Francouz Patrick Vieira.

Kdyby tento transfer vyšel, bylo by to hodně nečekané vyvrcholení pořádně zamotaného příběhu rodáka z Abidjanu. Konaté přišel do Sparty před pěti lety a postupně se díky své rychlosti a solidnímu driblinku vyprofiloval v důležitého člena kádru. Jenže před rokem se pokusil si vytrucovat přestup do Steauy Bukurešť, přestal chodit na tréninky, za což byl okamžitě přeřazen do juniorky.

Konaté zpět v týmu? Byla to chyba

Během zimní přestávky se Konaté do kádru Sparty vrátil, jenže zejména tvrdá část fanoušků ho zpátky nepřijala, tím spíš, že se fotbalista z Pobřeží slonoviny nechal hned v prvním zápase na půdě Rostova hloupě vyloučit. Prakticky celé jaro na něj proto někteří příznivci pískali, což negativně ovlivňovalo celý tým – i proto, že Konaté nepřátelskou atmosféru při zápasech kompenzoval spoluhráčům svými výkony jen minimálně.

„Můj soukromý názor: Ano, byla to chyba, tento krok jsme neměli dělat,“ glosoval potížistovo znovuzapsání na soupisku s odstupem Stanislav Hejkal, tehdejší asistent trenéra Sparty.

Stejný názor měl i nový trenér Sparty Andrea Stramaccioni se svým realizačním týmem, neboť Konatého společně s Mariem Holkem, Ondřejem Mazuchem, Alešem Čermákem, Matějem Hybšem a Danielem Holzerem hned po svém nástupu opět vyřadil z kádru. A tentokrát už zřejmě definitivně, proto Konatého agent usilovně hledá svému klientovi nové angažmá.

Karviná - Sparta: Konaté mířil do šibenice, Laštůvka míč vyškrábl

„City by chtělo Timyho na roční hostování zdarma s tím, že by mělo ve smlouvě předem určenou výši opce za přestup. Jenže americký klub zatím neví, kolik by ta opce měla být, protože ještě nemá rozpočet na další rok,“ líčí Dumanjič úskalí, na kterém se zajímavý obchod zatím zadrhl. Sparta si podle informací deníku Sport cení Konatého, kterému příští léto končí smlouva, minimálně na patnáct milionů korun.

Kromě NY City o Konatého stojí rovněž nováček řecké ligy Apollon Smyrnis a Slovan Bratislava, takže je velká pravděpodobnost, že trénink se sparťanskou juniorkou brzy vymění za plnohodnotné angažmá. To se z hráčů v klatbě povedlo už před ním Mazuchovi (Hull), Čermákovi (Plzeň) i Holzerovi (Zlín). Holek se momentálně zotavuje z operace třísel a Hybš zatím na adekvátní nabídku stále čeká.