Rumun napodobil Panenku, ale selhal. Parťák ho napadl, sám si zlomil prst

Juventus prohrával 1:2 a hrál v oslabení, když v páté minutě nastavení dostal možnost kopat penaltu za ruku ve vápně. Míč si postavil Calintaru a rozhodl se zopakovat slavný Panenkův dloubáček z finále mistrovství Evropy v roce 1976. Jenže pokus se mu vůbec nepovedl a míč skončil v náručí brankáře. Sudí zápas ihned ukončil a Juventus prohrál.

Epic moment last night in Romania. 96th minute. Newly promoted Juventus have a chance to get a point vs Steaua. Then this happens.via: Dolce pic.twitter.com/4COjNPtVdP