Fotbal mi chybí, smutní zraněný Černý. Čeká ho operace v Německu

Tomáš Souček a Michal Trávník gratulují Václavu Černému k první trefě do slovenské sítě • Michal Beránek (Sport)

Reprezentant do 21 let se zranil v Nizozemském poháru, poté co při kličce na umělé trávě špatně došlápl a koleno nepřirozený pohyb nevydrželo. S velkými bolestmi byl odnesen na nosítkách a následné vyšetření potvrdilo vážné zranění.

"Vašek absolvoval ve spolupráci s Ajaxem v úterý vstupní prohlídku u doktora Boenische v Augsburgu. Bude v dobrých rukách, Ajaxu na brzkém uzdravení Vaška velmi záleží," uvedl hráčův agent David Nehoda na webu agentury Nehoda Sport.

"Jsem rád, že po dohodě s Ajaxem budu v péči doktora Boenische, a věřím, že operace proběhne bez problémů. Fotbal mi chybí a chci se na trávníky vrátit co nejdřív," dodal Černý.

Doktor Ulrich Boenisch je šéfem ortopedie na klinice Hessingpark a má zkušenosti s léčením fotbalistů. V minulosti operoval například současného Černého spoluhráče Klaase-Jana Huntelaara.