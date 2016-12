Myjava na protest končí v lize! Nedává to smysl ani radost, řekl šéf

Fotbaloví fanoušci na Slovensku ve středu odpoledne nestačili zírat. Vedení Spartaku Myjava totiž překvapivě svolalo všechny hráče a realizační tým, aby jim oznámilo, že klub k 1. lednu 2017 odstoupí z nejvyšší soutěže. Důvodem nejsou finance, ale nespokojenost s fotbalovým prostředím na Slovensku. „Celé řízení slovenského fotbalu je smutné, trapné a nesmyslné. My se toho zúčastňovat nechceme,“ vysvětlil prezident klubu Pavel Halabrín.

Myjava se v aktuálním ročníku nachází na šestém místě tabulky se ziskem 26 bodů a bojovala o to, aby zopakovala postup do předkola Evropské ligy. Na jaře už ale o něj usilovat nebude. „Už když jsme vstupovali do první ligy, nebyli jsme přesvědčení, že tam patříme. Celý směr slovenského a profesionálního fotbalu, jeho podpora ze strany státu, fotbalového svazu a médií je velmi slabá,“ uvedl Halabrín hlavní důvody překvapivého kroku.

Velký vliv měly následky předposledního utkání se Slovanem Bratislava (1:1), v jehož závěru se strhla bitka, po které byl vyloučen Vladimír Kukol‘ a dva hráči soupeře. Disciplinární komise nakonec potrestala jmenovaného hráče Myjavy a jeho spoluhráče Denise Dugu a Ivana Ostojiče. Za nesportovní chování byl potrestán také generální manažer Peter Halabrín.

„Když jsme dostali neoficiální informace o trestu pro nás, považovali jsme to za hloupost a žert. Bohužel, oficiální zpráva disciplinární komise s potrestáním tří hráčů, vyšetřováním trenéra a trestem pro generálního manažera, to potvrdila,“ řekl zklamaný Halabrín. „Smutné, trapné a nesmyslné. Stejně jako celé řízení našeho sportu. My se toho zúčastňovat nechceme,“ dodal.

Hlavní příčinou razantního kroku je tedy rozladění z řízení slovenského fotbalu: „Už nám to nedává smysl ani radost. Rozhodnutí se nerodilo lehce, byl to těžký týden plný schůzek, jednání a vzájemných rozhovorů.“ Vše nakonec vyvrcholilo netradičním krokem. Své ale sehrála také sportovní stránka, ačkoliv byl klub v posledních měsících poměrně úspěšný.

Šestý celek aktuální sezony si dokonce na podzim zahrál první předkolo Evropské ligy, kde po remíze 1:1 a domácí porážce 2:3 vypadl s rakouskou Admirou. „Chceme se vrátit tam, kam patříme. K tomu, na co Myjava reálně má,“ uvedl před hráči a realizačním týmem prezident klubu. Mnohé napadlo, že by důvodem mohly být finance, ale to Halabrín vyloučil.

Podle jeho slov má klub všechny pohledávky zaplacené. „Naše rozhodnutí není z ekonomických důvodů. Všichni dostali všechny peníze a odměny za prosinec dostanou zaplacené v lednu.“

Nové zaměstnání si tak může hledat také český obránce Petr Pavlík i několik hráčů se zkušenostmi z české ligy – Jaroslav Machovec, Tomáš Brigant či Tomáš Kóňa. Do Baníku už přestoupil útočník Štefan Pekár a ostatní ho budou brzy následovat. Klub se ale k hráčům nepostaví zády a s novým angažmá jim rád pomůže.

„Jsou v podstatě volní a pomůžeme jim najít novou práci,“ ujistil Halabrín, který zároveň vyloučil, že by klub zanikl. „Myjavský klub nadále existuje. Máme béčko ve čtvrté lize, máme kompletní mládež od žáčků až po dorost. Máme i mužstvo žen, juniorek a žaček. O tom, kde budeme pokračovat v příští sezoně, rozhodne to, kolik budeme mít vlastních hráčů, schopných hrát třetí nebo pátou ligu.“

Celé vyjádření prezidenta klubu si můžete poslechnout ve videu: