Hráli Ligu mistrů, teď jsou na odpis. V Košicích smutní i bývalý brankář Sparty

Na Slovensku patřil mezi tradiční fotbalové bašty. Nyní se řeší, jaká budoucnost čeká košický klub poté, co si v uplynulé sezoně vybojoval postup do první ligy. Přežije, nebo skončí? Vedení tento týden nejdřív ohlásilo krach s tím, že kromě áčka skončí i všechny mládežnické týmy. Tedy kompletní vymazání z fotbalové mapy. Nakonec však přihlášku do nejvyšší soutěže podalo, není však jisté, zda obdrží potřebnou licenci.