Probuzený Mareš září na Slovensku! Góly si počítám, přiznává kanonýr

Dohromady už má Jakub Mareš od začátku sezony na své střelecké pažbě deset zářezů. Kromě pěti tref v lize přidal další tři v kvalifikaci o Evropskou ligu proti Pjuniku Jerevan, po jednom pak v Česko-slovenském superpoháru a domácím poháru.

Především ale Marešova forma ve Fortuna lize a s ní spojená bilance stojí za více řádků. Hlavně díky gólům rodáka z Teplic se bratislavský Slovan drží po čtvrtém kole na třetí příčce. V posledních dvou kolech to byl jen a jen on, kdo zařídil pro tým z hlavního města aspoň bod za remízy 1:1. Nejvydařenější byl však samotný vstup do ligového ročníku, ve kterém Mareš hattrickem řídil pětigólovou destrukci Prešova na jeho vlastním hřišti.

Gólů by však mohlo být ještě více. Zaprvé třicetiletý hráč vůbec nenastoupil do druhého kola proti Zlatým Moravcům. A zadruhé? I podle jeho vlastních slov ne všichni hráči předvádějí směrem dopředu své maximum. „Jasně, že bych chtěl mít do útoku větší podporu, ale náš tým není úplně v herní pohodě,“ říká Mareš. To by se však podle něj mělo změnit. „Stačí jedna výhra, aby se nám vrátila lehkost do hry. Doufám, že to v příštím kole proti Trnavě zvrátíme,“ burcuje třicetiletý útočník.

K jeho poslednímu gólu proti Dunajské Stredě však žádnou pomoc spoluhráčů nepotřeboval. Nejprve si na kraji vápna pohrál s hostující obranou, pak si hodil míč na svoji „opírací“ levačku, následovaly dva doteky a prásk! Míč zamířil přímo do pravé šibenice brány gólmana Maceje. „Před gólem jsem vůbec nevěděl, co udělám. S míčem jsem se vymotal a náhodou ho trefil do sítě,“ hodnotil svůj krásný kousek Mareš.

Podobných tref na kontě moc nemá. „Jsem spíše „šestnáctkový“ zakončovatel. Tohle byl můj první gól na Slovensku z větší dálky,“ řekl hráč, který je součástí tzv. ztracené generace fotbalistů, kteří před deseti lety vybojovali stříbro na MS do 20 let v Kanadě (kdo kde hraje dnes se podívejte ZDE »). Na rozdíl od většiny střelců přiznává, že pošilhává po střelecké tabulce. „Jsem útočník, takže vnímám, kolik mám gólů a počítám si je,“ uvedl Mareš.

Mareš seniorskou kariéru začínal v Synotu (současném Slovácku, pozn. red.), odkud se přemístil do rodných Teplic, které ho i fotbalově vychovaly. Tam strávil dlouhé roky, ale pak začalo „stěhovací“ období. Na skok byl pak ve Spartě, následně v Boleslavi, ale v tuzemsku se pak nejvíce usadil v Dukle Praha. V české nejvyšší soutěži nasázel za 223 zápasů ne úplně oslnivých 34 gólů. To na Slovensku nastřádal za jednu sezonu v Ružomberku a čtyři současná kola ve Slovanu už 18 zásahů.