Šéf Realu: o Mbappém, Ronaldově konci i proč Zidane odmítl víc peněz

„Pořád ještě nevím, co se vlastně stalo a proč by měl Cristiano odcházet. Přijde mi, že někteří o tom mluvili jen proto, že se ohledně této záležitosti neobjevovaly žádné novinky. Já mohu jen říct, že se jedná o nesmysl. Ronaldo v poslední době několikrát prohlásil, že je Real nejlepším klubem na světě, tak proč by odcházel?“

„Přiznám, že jsme se o něm v klubu bavili. Je to velmi zajímavý hráč. Ale ve finále jsme usoudili, že si nejsme jisti tím, že chceme v současné chvíli realizovat tak velký přestup, který by mohl narušit rovnováhu v kádru. Navíc musíme respektovat, že si Mbappé vybral PSG, čemuž výrazně pomohlo, že z Paříže pochází.

„Když Álvaro Morata a James odcházeli z klubu, byl jsem z toho velmi smutný. Je však důležité, aby hráči mysleli i na svojí kariéru. Kdyby pokračovali v Realu, zřejmě by dál jen čekali na větší porci minut. Jejich kariéru i nadále sleduji a mám velkou radost, když se Moratovi podaří vstřelit gól. To samé však platí i v případě našeho dalšího bývalého hráče Gonzala Higuaína.“

O přátelství s Atlétikem

Mlad obránce Theo Hernandez v létě přestoupil z Atlétika Madrid k rivalovi Realu • Foto Reuters

„V létě jsme za Thea Hernandeze zaplatili Atlétiku o něco víc, než byla jeho prodejní klauzule ve smlouvě. Jinak by totiž zřejmě zamířil do ciziny, což by byla pro španělskou ligu velká škoda. A také jsme si nechtěli znepřátelit našeho soupeře. Sice je to městský rival, ale zároveň i náš přítel.“